Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО

За підсумками чемпіонату Служби безпеки України з рукопашного бою в командному заліку представники Волинського управління вибороли "срібло".Також волинські спортсмени стали призерами у категорії до сімдесяти кілограмів, - повідомили на сторінці управління СБУ у Волинській області.У категорії до вісімдесяти кілограмів спортсмени Волинського управління отримали золоті та срібні нагороди.За інформацією арес-центру СБ України, у Миколаєві відбувся чемпіонат Служби безпеки України з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь понад сто тридцять спортсменів з двадцяти двох команд.Першість проводилась у командному та особистому заліках у семи вагових категоріях.За підсумками турніру в командному заліку перемогу здобула команда Управління СБУ у Вінницькій області, срібло вибороли представники Волинського Управління, бронзу ‒ спортсмени з Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України НУ «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».У категорії до сімдесяти кілограмів призерами стали спортсмени СБУ з Одещини, Харківщини та Волині. У категорії до вісімдесяти кілограмів золоті та срібні нагороди отримали спортсмени з Волині, а бронза – у хмельничан."На урочистій церемонії закриття турніру переможці та призери Чемпіонату отримали медалі і кубки. Також до присутніх звернулися начальник Управління СБУ у Миколаївській області Юрій Пасік та президент Національної федерації рукопашного бою України Олександр Гартвич. Організатори змагань побажали його учасникам залишатися надійними захисниками нашої держави", - йдеться у повідомленні.