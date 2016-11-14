вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО

Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
За підсумками чемпіонату Служби безпеки України з рукопашного бою в командному заліку представники Волинського управління вибороли "срібло".

Також волинські спортсмени стали призерами у категорії до сімдесяти кілограмів, - повідомили на сторінці управління СБУ у Волинській області.

У категорії до вісімдесяти кілограмів спортсмени Волинського управління отримали золоті та срібні нагороди.

За інформацією арес-центру СБ України, у Миколаєві відбувся чемпіонат Служби безпеки України з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь понад сто тридцять спортсменів з двадцяти двох команд.

Першість проводилась у командному та особистому заліках у семи вагових категоріях.

За підсумками турніру в командному заліку перемогу здобула команда Управління СБУ у Вінницькій області, срібло вибороли представники Волинського Управління, бронзу ‒ спортсмени з Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України НУ «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».

У категорії до сімдесяти кілограмів призерами стали спортсмени СБУ з Одещини, Харківщини та Волині. У категорії до вісімдесяти кілограмів золоті та срібні нагороди отримали спортсмени з Волині, а бронза – у хмельничан.

"На урочистій церемонії закриття турніру переможці та призери Чемпіонату отримали медалі і кубки. Також до присутніх звернулися начальник Управління СБУ у Миколаївській області Юрій Пасік та президент Національної федерації рукопашного бою України Олександр Гартвич. Організатори змагань побажали його учасникам залишатися надійними захисниками нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, рукопашний бій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
Волинські рукопашники вибороли 7 медалей на міжнародному турнірі Волинські рукопашники вибороли 7 медалей на міжнародному турнірі
14 листопад, 2016, 14:53
У Луцьку відбувся чемпіонат з рукопашного бою серед юнаків 8-12 років. ФОТО У Луцьку відбувся чемпіонат з рукопашного бою серед юнаків 8-12 років. ФОТО
03 березень, 2016, 21:14
Волиняни здобули перемогу на Чемпіонаті області з рукопашного бою Волиняни здобули перемогу на Чемпіонаті області з рукопашного бою
19 лютий, 2016, 10:31
У Луцьку відбудеться чемпіонат області з ММА У Луцьку відбудеться чемпіонат області з ММА
Сьогодні, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
 0
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
 0
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8