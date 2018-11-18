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«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО

«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО
"Хрестоносці" провели перше цього року тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку.

Сьогодні, 24 січня, наші футболісти провели перше тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку. В основному це була фізична підготовка – заняття у тренажерному залі та бігова робота на стадіоні «Авангард», - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.

Днями «Волинь» продовжить роботу в режимі дворазових тренувань.

Загалом перший збір команди відбуватиметься до 9 лютого. Протягом нього також заплановані дві товариські гри. 1 лютого у Києві «Волинь» зіграє проти молодіжної команди київського «Динамо». А останнього дня збору на Львівщині запланований спаринг з одним із найсильніших аматорських колективів України – СКК «Демня».

Попередньо 11 лютого планується виліт команди на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Нагадаємо, що футболісти, тренерський штаб та персонал футбольного клубу «Волинь» уже зустрічалися у новому році. З 10 по 15 січня вони разом із нашою командою U-19 та луцьким футзальним клубом «Динамо» провели невеличкий міні-футбольний турнір, переможцем якого стали гравці основної команди «Хрестоносців». Разом із тим, «Волинь» уже встигла представити двох нових футболістів нашого клубу – Ростислава Волошиновича та Артура Западню, останнім клубом яких був прем’єрліговий ФК «Львів».

Свій перший поєдинок у весняній частині чемпіонату України у Першій лізі «Волинь» проведе наприкінці березня, коли прийме у Луцьку краматорський «Авангард».

«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО
«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО
«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО

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Теги: футбол, "Волинь"
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