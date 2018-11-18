«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО

"Хрестоносці" провели перше цього року тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку.Сьогодні, 24 січня, наші футболісти провели перше тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку. В основному це була фізична підготовка – заняття у тренажерному залі та бігова робота на стадіоні «Авангард», - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.Днями «Волинь» продовжить роботу в режимі дворазових тренувань.Загалом перший збір команди відбуватиметься до 9 лютого. Протягом нього також заплановані дві товариські гри. 1 лютого у Києві «Волинь» зіграє проти молодіжної команди київського «Динамо». А останнього дня збору на Львівщині запланований спаринг з одним із найсильніших аматорських колективів України – СКК «Демня».Попередньо 11 лютого планується виліт команди на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.Нагадаємо, що футболісти, тренерський штаб та персонал футбольного клубу «Волинь» уже зустрічалися у новому році. З 10 по 15 січня вони разом із нашою командою U-19 та луцьким футзальним клубом «Динамо» провели невеличкий міні-футбольний турнір, переможцем якого стали гравці основної команди «Хрестоносців». Разом із тим, «Волинь» уже встигла представити двох нових футболістів нашого клубу –та, останнім клубом яких був прем’єрліговий ФК «Львів».Свій перший поєдинок у весняній частині чемпіонату України у Першій лізі «Волинь» проведе наприкінці березня, коли прийме у Луцьку краматорський «Авангард».