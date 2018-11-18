«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО
Сьогодні, 18:44
"Хрестоносці" провели перше цього року тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку.
Сьогодні, 24 січня, наші футболісти провели перше тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку. В основному це була фізична підготовка – заняття у тренажерному залі та бігова робота на стадіоні «Авангард», - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.
Днями «Волинь» продовжить роботу в режимі дворазових тренувань.
Загалом перший збір команди відбуватиметься до 9 лютого. Протягом нього також заплановані дві товариські гри. 1 лютого у Києві «Волинь» зіграє проти молодіжної команди київського «Динамо». А останнього дня збору на Львівщині запланований спаринг з одним із найсильніших аматорських колективів України – СКК «Демня».
Попередньо 11 лютого планується виліт команди на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Нагадаємо, що футболісти, тренерський штаб та персонал футбольного клубу «Волинь» уже зустрічалися у новому році. З 10 по 15 січня вони разом із нашою командою U-19 та луцьким футзальним клубом «Динамо» провели невеличкий міні-футбольний турнір, переможцем якого стали гравці основної команди «Хрестоносців». Разом із тим, «Волинь» уже встигла представити двох нових футболістів нашого клубу – Ростислава Волошиновича та Артура Западню, останнім клубом яких був прем’єрліговий ФК «Львів».
Свій перший поєдинок у весняній частині чемпіонату України у Першій лізі «Волинь» проведе наприкінці березня, коли прийме у Луцьку краматорський «Авангард».
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Сьогодні, 24 січня, наші футболісти провели перше тренування на навчально-тренувальному зборі у Луцьку. В основному це була фізична підготовка – заняття у тренажерному залі та бігова робота на стадіоні «Авангард», - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.
Днями «Волинь» продовжить роботу в режимі дворазових тренувань.
Загалом перший збір команди відбуватиметься до 9 лютого. Протягом нього також заплановані дві товариські гри. 1 лютого у Києві «Волинь» зіграє проти молодіжної команди київського «Динамо». А останнього дня збору на Львівщині запланований спаринг з одним із найсильніших аматорських колективів України – СКК «Демня».
Попередньо 11 лютого планується виліт команди на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Нагадаємо, що футболісти, тренерський штаб та персонал футбольного клубу «Волинь» уже зустрічалися у новому році. З 10 по 15 січня вони разом із нашою командою U-19 та луцьким футзальним клубом «Динамо» провели невеличкий міні-футбольний турнір, переможцем якого стали гравці основної команди «Хрестоносців». Разом із тим, «Волинь» уже встигла представити двох нових футболістів нашого клубу – Ростислава Волошиновича та Артура Западню, останнім клубом яких був прем’єрліговий ФК «Львів».
Свій перший поєдинок у весняній частині чемпіонату України у Першій лізі «Волинь» проведе наприкінці березня, коли прийме у Луцьку краматорський «Авангард».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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