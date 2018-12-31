У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках

У Волинській облдержадміністрації підготують звернення до СБУ та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути в межах компетенції законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут».Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаютьсяВідтак, з метою зняття соціальної напруги в області, можливих економічних збитків державі в зв'язку із загрозою несплати споживачів за спожитий природний газ, комісія доручила підготувати звернення до управління Служби безпеки України в області та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханнямі вжити відповідних заходів.Окрім того, підготують і звернення до Кабінету Міністрів України з проханням врегулювати правову колізію у чинному законодавстві.