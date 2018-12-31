У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
У Волинській облдержадміністрації підготують звернення до СБУ та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути в межах компетенції законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут».
Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.
Відтак, з метою зняття соціальної напруги в області, можливих економічних збитків державі в зв'язку із загрозою несплати споживачів за спожитий природний газ, комісія доручила підготувати звернення до управління Служби безпеки України в області та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут» і вжити відповідних заходів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Окрім того, підготують і звернення до Кабінету Міністрів України з проханням врегулювати правову колізію у чинному законодавстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.
Відтак, з метою зняття соціальної напруги в області, можливих економічних збитків державі в зв'язку із загрозою несплати споживачів за спожитий природний газ, комісія доручила підготувати звернення до управління Служби безпеки України в області та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут» і вжити відповідних заходів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Окрім того, підготують і звернення до Кабінету Міністрів України з проханням врегулювати правову колізію у чинному законодавстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині чоловік побив колишню дружину
Сьогодні, 15:48
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
Медіа