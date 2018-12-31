вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках

У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
У Волинській облдержадміністрації підготують звернення до СБУ та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути в межах компетенції законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут».

Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.

Відтак, з метою зняття соціальної напруги в області, можливих економічних збитків державі в зв'язку із загрозою несплати споживачів за спожитий природний газ, комісія доручила підготувати звернення до управління Служби безпеки України в області та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут» і вжити відповідних заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ

Окрім того, підготують і звернення до Кабінету Міністрів України з проханням врегулювати правову колізію у чинному законодавстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Волинь, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині чоловік побив колишню дружину
Сьогодні, 15:48
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Сьогодні, 15:19
«Це саботаж», – голова Волинської ОДА про нову графу у платіжках за газ «Це саботаж», – голова Волинської ОДА про нову графу у платіжках за газ
Сьогодні, 14:57
Платити «аванс» за газ не обов'язково, – Олександр Савченко Платити «аванс» за газ не обов'язково, – Олександр Савченко
21 січень, 16:49
Лучанам показали новий спосіб передачі показників за газ Лучанам показали новий спосіб передачі показників за газ
31 грудень, 2018, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині чоловік побив колишню дружину
Сьогодні, 15:48
 0
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
 0
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8