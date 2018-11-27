У місті на Волині чоловік побив колишню дружину





Про це пише



23 січня до правоохоронців звернулася 33-річна жителька Володимира-Волинського та повідомила, що її екс-чоловік наніс їй кілька ударів.



У поліції розповіли, що інцидент трапився 18 січня. Близько 10 години в під’їзді багатоквартирного будинку по вулиці Олега Ольжича колишній чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження.



Результатом конфлікту стали забої м’яких тканин шиї. 33-річний екс-чоловік сам проживає у Нововолинську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 33-річний чоловік наніс колишній дружині тілесні ушкодження.Про це пише БУГ 23 січня до правоохоронців звернулася 33-річна жителька Володимира-Волинського та повідомила, що її екс-чоловік наніс їй кілька ударів.У поліції розповіли, що інцидент трапився 18 січня. Близько 10 години в під’їзді багатоквартирного будинку по вулиці Олега Ольжича колишній чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження.Результатом конфлікту стали забої м’яких тканин шиї. 33-річний екс-чоловік сам проживає у Нововолинську.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію