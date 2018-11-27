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У місті на Волині чоловік побив колишню дружину

У місті на Волині чоловік побив колишню дружину
У Володимирі-Волинському 33-річний чоловік наніс колишній дружині тілесні ушкодження.

Про це пише БУГ.

23 січня до правоохоронців звернулася 33-річна жителька Володимира-Волинського та повідомила, що її екс-чоловік наніс їй кілька ударів.

У поліції розповіли, що інцидент трапився 18 січня. Близько 10 години в під’їзді багатоквартирного будинку по вулиці Олега Ольжича колишній чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження.

Результатом конфлікту стали забої м’яких тканин шиї. 33-річний екс-чоловік сам проживає у Нововолинську.

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Теги: побиття, Волинь, Володимир-Волинський, поліція
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