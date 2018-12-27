У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО





Упродовж останніх десяти років у місті наряджають три дерева, які ростуть на Театральному майдані, - йдеться у сюжеті



Комунальники з 10 ранку розбирали сцену поблизу ялинок. Знімали новорічні кулі.



Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася, на нові прикраси для Луцьких ялинок витратили з бюджету міста 40 тисяч гривень. Ще за 70 тисяч придбали ілюмінацію.



Де до наступної зими зберігають прикраси – дивіться у сюжеті.





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