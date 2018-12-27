вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО

У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО
У центрі Луцька демонтують новорічні інсталяції з головних ялинок.

Упродовж останніх десяти років у місті наряджають три дерева, які ростуть на Театральному майдані, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Комунальники з 10 ранку розбирали сцену поблизу ялинок. Знімали новорічні кулі.

Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася, на нові прикраси для Луцьких ялинок витратили з бюджету міста 40 тисяч гривень. Ще за 70 тисяч придбали ілюмінацію.

Де до наступної зими зберігають прикраси – дивіться у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, Луцьк, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Але ж ялинки у нас в Луцьку дійсно КЛАСНІ !!!
Відповісти
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
Сьогодні, 16:15
Із відпрацьованого полігону у Брищі зливають шкідливий фільтрат
Сьогодні, 16:01
У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
У місті на Волині чоловік побив колишню дружину
Сьогодні, 15:48
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
02 січень, 16:26
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
27 грудень, 2018, 12:45
Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
18 грудень, 2018, 18:00
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
11 грудень, 2018, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти «Небесного легіону» отримали книжки від української діаспори у США
Сьогодні, 17:16
 0
Показали, як у луцькому парку рятують рибу від загибелі. ФОТО
Сьогодні, 17:08
 0
Замерзла у лісі: поліція розслідує загадкову смерть дівчини на Житомирщині
Сьогодні, 16:44
 0
У Луцьку поблизу замку невідомі побили ліхтарі
Сьогодні, 16:15
 0
Із відпрацьованого полігону у Брищі зливають шкідливий фільтрат
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8