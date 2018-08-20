Із відпрацьованого полігону у Брищі зливають шкідливий фільтрат

У селі під Луцьком зливають небезпечний фільтрат із відпрацьованого сміттєвого полігону.Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Заступник начальника Державної екологічної інспекції в областіповідомив, що екоінспекція спільно з працівниками поліції 23 січня розбиралися з ситуацією, що склалася на території відпрацьованого полігону у Брищі.«Там виявили факт, що з території полігону закопана труба і за територію полігону, ймовірно, скидається фільтрат», – зауважив він. У місці зливу фільтрату відберуть проби грунтів, аби визначити подальші кроки.