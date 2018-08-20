Із відпрацьованого полігону у Брищі зливають шкідливий фільтрат
Сьогодні, 16:01
У селі під Луцьком зливають небезпечний фільтрат із відпрацьованого сміттєвого полігону.
Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заступник начальника Державної екологічної інспекції в області Сергій Дудка повідомив, що екоінспекція спільно з працівниками поліції 23 січня розбиралися з ситуацією, що склалася на території відпрацьованого полігону у Брищі.
«Там виявили факт, що з території полігону закопана труба і за територію полігону, ймовірно, скидається фільтрат», – зауважив він. У місці зливу фільтрату відберуть проби грунтів, аби визначити подальші кроки.
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Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заступник начальника Державної екологічної інспекції в області Сергій Дудка повідомив, що екоінспекція спільно з працівниками поліції 23 січня розбиралися з ситуацією, що склалася на території відпрацьованого полігону у Брищі.
«Там виявили факт, що з території полігону закопана труба і за територію полігону, ймовірно, скидається фільтрат», – зауважив він. У місці зливу фільтрату відберуть проби грунтів, аби визначити подальші кроки.
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