На День Валентина волинські РАЦСи розписуватимуть до ночі
Сьогодні, 18:23
У День святого Валентина, 14 лютого, 4 волинські РАЦСи працюватимуть до 12 години ночі.
Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.
Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2019», що відбудеться 14 лютого 2019 року.
Так, на Волині до ночі працюватимуть:
Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області
адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,
телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24
електронна пошта: [email protected]
Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області
адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. І. Франка, 2 а,
телефон: (03342) 2-28-06
електронна пошта: [email protected]
Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області
адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,
телефон: (03352) 5-94-17
електронна пошта: [email protected]
Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,
телефон: (03344) 3-01-21
електронна пошта: [email protected]
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Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.
Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2019», що відбудеться 14 лютого 2019 року.
Так, на Волині до ночі працюватимуть:
Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області
адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,
телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24
електронна пошта: [email protected]
Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області
адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. І. Франка, 2 а,
телефон: (03342) 2-28-06
електронна пошта: [email protected]
Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області
адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,
телефон: (03352) 5-94-17
електронна пошта: [email protected]
Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,
телефон: (03344) 3-01-21
електронна пошта: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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