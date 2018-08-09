У День Валентина волинські РАЦСи розписуватимуть до ночі





Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.



Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2019», що відбудеться 14 лютого 2019 року.



Так, на Волині до ночі працюватимуть:



Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області



адреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,



телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24

електронна пошта:



Володимир-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. І. Франка, 2 а,



телефон: (03342) 2-28-06

електронна пошта:



Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області

адреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,



телефон: (03352) 5-94-17



електронна пошта:



Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,



телефон: (03344) 3-01-21

електронна пошта:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День святого Валентина, 14 лютого, 4 волинські РАЦСи працюватимуть до 12 години ночі.Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Україні.Там оприлюднили список відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом 2019», що відбудеться 14 лютого 2019 року.Так, на Волині до ночі працюватимуть:Головного територіального управління юстиції у Волинській областіадреса: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 18,телефон: (0332) 71-44-37, 71-50-24електронна пошта: [email protected] Головного територіального управління юстиції у Волинській областіадреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. І. Франка, 2 а,телефон: (03342) 2-28-06електронна пошта: [email protected] Головного територіального управління юстиції у Волинській областіадреса: 45000, м. Ковель, вул. Кармелюка, 4,телефон: (03352) 5-94-17електронна пошта: [email protected] Головного територіального управління юстиції у Волинській області адреса: 45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 23,телефон: (03344) 3-01-21електронна пошта: [email protected]

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