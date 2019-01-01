Діти «Небесного легіону» отримали книжки від української діаспори у США





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«Об’єднання жінок Оборони чотирьох свобід України (ОЧСУ) зі США передало для дітей полеглих українських бійців 120 книжечок під назвою «Мій тато став зіркою». Книжечки передали організації «Меценати для солдата» і роздали в Луцьку на зустрічі родин «Небесного легіону», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у книзі авторки Галини Кирпи розповідається про переживання дівчинки, яка втратила батька на Майдані 2014 року. Дитині важко змиритися з втратою батька і вона починає думати про недитячі теми: смерть, барикади, ґрати та біженців. Але Герой-батько світить їй із неба яскравою зіркою.



Галина Кирпа каже, що писала цю книжку дуже довго, понад рік. «Розпочала роботу влітку 2014 року, після тих страшних подій на Майдані. Коли ми ховали наших героїв, там, на площі, були також мами з дітками. Серед них стояла одна дівчинка, очі якої я запам’ятала назавжди… І героїня моєї книжки – така ж дівчинка. Я намагалася уявити, що ж відбувається у душі дитини, тато якої не повернувся додому, а лежить у домовині. Мабуть, тому, що я сама часто відчуваю себе дитиною, я відчула сльози тієї дівчинки», - сказала авторка.



Галина розповіла також про сприйняття твору дорослими та маленькими читачами.



«Всі дорослі, мої знайомі, кажуть, що плакали, коли читали цю книжку. І я, коли писала її, також плакала. А діти зовсім по-іншому сприймають цю історію, тим паче, коли мама героїні каже, що її тато став зіркою. Це дорослі розуміють, що це – трагедія, а для дівчинки це є надією. Тато – зірка! Вони колись побачаться. А що, як він сяде на ту тополю і вони поговорять? Дитяча душа так це сприймає. І тут для мене було дуже важливо психологічно правильно все це передати. Передати так, щоб у це можна було повірити», - розповіла Галина Кирпа.



Авторка каже, що попри дуже непросту тему, що розкрита у книжці, сам твір – про світло, надію та любов. «Хтось з письменників сказав, що це книжка про світло й надію, і це світло, мабуть, і тримає нас зараз. І якось треба вберегти дитячу душу від відчаю, розпачу, безнадії. Мені б дуже хотілося, щоб цю книжку читали. Щоб люди були чуйнішими, милосерднішими і добрішими. Може я ідеалізую, але я би хотіла жити у тому світі, де всім було б добре, затишно, де б всі любили один одного», - зазначила Галина Кирпа.



Книжку в твердій оправі видали за кошти Фундації ім. Лариси й Уляни Целевич-Стецюка при Об’єднанні жінок ОЧСУ у львівському "Видавництві Старого Лева". Вона має багато кольорових ілюстрацій.



Об'єднання Жінок Оборони Чотирьох Свобід України (ОЖ ОЧСУ) - це жіноча організація на території США, яка об'єднує жінок українського походження. Діяльність ОЖ ОЧСУ мотивована на користь України і реалізується у політичній та суспільногромадській площинах через 13 відділів. Засновницею і першою головою була невтомна українська патріотка і громадська діячка Уляна Целевич-Стецюк. У 2017 році організація відзначила 50-річчя діяльностi.



«Діти Небесного Легіону» - проект із допомоги дітям загиблих українських воїнів, що триває на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти загиблих українських воїнів з Луцька отримали 120 книжок від української діаспори у США.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал Стожари.«Об’єднання жінок Оборони чотирьох свобід України (ОЧСУ) зі США передало для дітей полеглих українських бійців 120 книжечок під назвою «Мій тато став зіркою». Книжечки передали організації «Меценати для солдата» і роздали в Луцьку на зустрічі родин «Небесного легіону», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що у книзі авторкирозповідається про переживання дівчинки, яка втратила батька на Майдані 2014 року. Дитині важко змиритися з втратою батька і вона починає думати про недитячі теми: смерть, барикади, ґрати та біженців. Але Герой-батько світить їй із неба яскравою зіркою.Галина Кирпа каже, що писала цю книжку дуже довго, понад рік. «Розпочала роботу влітку 2014 року, після тих страшних подій на Майдані. Коли ми ховали наших героїв, там, на площі, були також мами з дітками. Серед них стояла одна дівчинка, очі якої я запам’ятала назавжди… І героїня моєї книжки – така ж дівчинка. Я намагалася уявити, що ж відбувається у душі дитини, тато якої не повернувся додому, а лежить у домовині. Мабуть, тому, що я сама часто відчуваю себе дитиною, я відчула сльози тієї дівчинки», - сказала авторка.Галина розповіла також про сприйняття твору дорослими та маленькими читачами.«Всі дорослі, мої знайомі, кажуть, що плакали, коли читали цю книжку. І я, коли писала її, також плакала. А діти зовсім по-іншому сприймають цю історію, тим паче, коли мама героїні каже, що її тато став зіркою. Це дорослі розуміють, що це – трагедія, а для дівчинки це є надією. Тато – зірка! Вони колись побачаться. А що, як він сяде на ту тополю і вони поговорять? Дитяча душа так це сприймає. І тут для мене було дуже важливо психологічно правильно все це передати. Передати так, щоб у це можна було повірити», - розповіла Галина Кирпа.Авторка каже, що попри дуже непросту тему, що розкрита у книжці, сам твір – про світло, надію та любов. «Хтось з письменників сказав, що це книжка про світло й надію, і це світло, мабуть, і тримає нас зараз. І якось треба вберегти дитячу душу від відчаю, розпачу, безнадії. Мені б дуже хотілося, щоб цю книжку читали. Щоб люди були чуйнішими, милосерднішими і добрішими. Може я ідеалізую, але я би хотіла жити у тому світі, де всім було б добре, затишно, де б всі любили один одного», - зазначила Галина Кирпа.Книжку в твердій оправі видали за кошти Фундації ім. Лариси й Уляни Целевич-Стецюка при Об’єднанні жінок ОЧСУ у львівському "Видавництві Старого Лева". Вона має багато кольорових ілюстрацій.Об'єднання Жінок Оборони Чотирьох Свобід України (ОЖ ОЧСУ) - це жіноча організація на території США, яка об'єднує жінок українського походження. Діяльність ОЖ ОЧСУ мотивована на користь України і реалізується у політичній та суспільногромадській площинах через 13 відділів. Засновницею і першою головою була невтомна українська патріотка і громадська діячка Уляна Целевич-Стецюк. У 2017 році організація відзначила 50-річчя діяльностi.«Діти Небесного Легіону» - проект із допомоги дітям загиблих українських воїнів, що триває на Волині.

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