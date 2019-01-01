Для ремонту горохівського інтернату потрібно 4 мільйони

Днями радник голови облдержадміністраціївідвідав Горохівський психоневрологічний інтернат, аби оцінити стан справ у медзакладі.За його словами, оглянувши приміщення, дійшли висновку, що інтернат дійсно потребує ремонту. Адже на одній зі стін утворилися дві тріщини, де затікає вода та спричиняє цвітіння стін. Однак все це під силу виправити, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Для початку, кажуть, обов’язково здійснити тепломодернізацію стін та даху. Тим паче, що ще з 2006 року в інтернаті активно замінювали старі дерев’яні вікна та двері на сучасні енергоощадні.Разом із тим, не слід забувати про реконструкцію дахів, облаштування водостоків, а також гідроізоляцію фундаментів. Все це для того, аби в майбутньому під фундамент не затікала вода."Звичайно, ми не професіонали. Але попередньо оглянувши приміщення, визначили саме такий перелік робіт. Відповідне завдання поставимо експертам та проектантам. Саме вони проаналізують їх та нададуть кошторисну вартість проекту", – зазначив посадовець.Що ж стосується джерел фінансування, то, як зауважив заступник голови облдержадміністрації, відповідні пропозиції направлять на розгляд бюджетної комісії. А також підніматимуть питання перед депутатами на сесії обласної ради.Слід також зазначити, що 2,6 млн грн, які попередньо пропонувала облдержадміністрації виділити на ремонт Горохівського психоневрологічного інтернату, не достатньо для виконання робіт.Попередня вартість, яку назвав заступник голови облдержадміністрації, – близько 4 млн грн.Нагадаємо, що напередодні Горохівський психоневрологічний інтернат відвідав й голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. Візит був спонтанний. Тим не менше, вихованці закладу радо зустріли очільника виконавчої гілки влади в області та поспілкувалися з ним.