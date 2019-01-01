Світ не без добрих людей: у Луцьку водій маршрутки віддав дитині загублений телефон
Сьогодні, 17:24
У Луцьку водій маршрутки допоміг школяреві відшукати загублений телефон.
Про це написала очевидиця події Марія Трохимчук у facebook.
"Ми всі звикли до нахаб_водіїв наших маршруток! Та стала свідком прояву доброти та чуйності!!! Біля ТАМ-ТАМУ сіла в напів порожній 47 автобус, в районі 5 школи зайшов хлопчина, клас 6-7, дуже чемно, та трохи перелякано почав просити вибачення та пояснювати, що вранці їдучи цим маршрутом до школи загубив телефон, чи можливо якось відшукати??!" – йдеться у дописі.
Користувачка зазначила, що водій розпитав хлопця про деталі інциденту і почав телефонувати до інших водіїв вищезазначеного маршруту. Та згодом з'ясувалось, що саме а модель телефону є в одного з колег водія.
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Про це написала очевидиця події Марія Трохимчук у facebook.
"Ми всі звикли до нахаб_водіїв наших маршруток! Та стала свідком прояву доброти та чуйності!!! Біля ТАМ-ТАМУ сіла в напів порожній 47 автобус, в районі 5 школи зайшов хлопчина, клас 6-7, дуже чемно, та трохи перелякано почав просити вибачення та пояснювати, що вранці їдучи цим маршрутом до школи загубив телефон, чи можливо якось відшукати??!" – йдеться у дописі.
Користувачка зазначила, що водій розпитав хлопця про деталі інциденту і почав телефонувати до інших водіїв вищезазначеного маршруту. Та згодом з'ясувалось, що саме а модель телефону є в одного з колег водія.
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