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Світ не без добрих людей: у Луцьку водій маршрутки віддав дитині загублений телефон

Світ не без добрих людей: у Луцьку водій маршрутки віддав дитині загублений телефон
У Луцьку водій маршрутки допоміг школяреві відшукати загублений телефон.

Про це написала очевидиця події Марія Трохимчук у facebook.

"Ми всі звикли до нахаб_водіїв наших маршруток! Та стала свідком прояву доброти та чуйності!!! Біля ТАМ-ТАМУ сіла в напів порожній 47 автобус, в районі 5 школи зайшов хлопчина, клас 6-7, дуже чемно, та трохи перелякано почав просити вибачення та пояснювати, що вранці їдучи цим маршрутом до школи загубив телефон, чи можливо якось відшукати??!" – йдеться у дописі.

Користувачка зазначила, що водій розпитав хлопця про деталі інциденту і почав телефонувати до інших водіїв вищезазначеного маршруту. Та згодом з'ясувалось, що саме а модель телефону є в одного з колег водія.


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Теги: маршрутка, телефон, Луцьк, згуба
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