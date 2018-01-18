Януковича засудили до 13 років ув'язнення





Януковича визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ "Державна зрада" та ч.2 ст. 437, - пише



Шляхом поглинання менш суворого покарання більшим, Януковичу призначили 13 років тюремного ув'язнення. Крім того суд зобов'язав стягнути з нього 98 561 грн за процесуальні витрати на судові експертизи та залишити арешт на майно Януковича без зміни.



Окрім цього суд постановив залишити скарги на бездіяльність слідчого без задоволення.



Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінують вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.



Так, колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.



Вирок екс-президенту оголосив Оболонський районний суд Києва.



Янукович отримав пом'якшення покарання через вчинення злочину під впливом представників російської влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув'язнення та зобов'язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи, повідомляє УНН.Януковича визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ "Державна зрада" та ч.2 ст. 437, - пише УНН Шляхом поглинання менш суворого покарання більшим, Януковичу призначили 13 років тюремного ув'язнення. Крім того суд зобов'язав стягнути з нього 98 561 грн за процесуальні витрати на судові експертизи та залишити арешт на майно Януковича без зміни.Окрім цього суд постановив залишити скарги на бездіяльність слідчого без задоволення.Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінують вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.Так, колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.Вирок екс-президенту оголосив Оболонський районний суд Києва.Янукович отримав пом'якшення покарання через вчинення злочину під впливом представників російської влади.

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