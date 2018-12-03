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На Волині посадовиця побила та роздерла обличчя жінці

На Волині посадовиця побила та роздерла обличчя жінці
У листопаді минулого року жінка, що виконувала обов’язки старости Турійської селищної ради, побила кулаками та подряпала обличчя нігтями іншій жінці на очах у її дитини. За це вона заплатить 850 гривень штрафу та 4000 гривень моральної шкоди.

Такий вирок виніс днями Володимир-Волинський міський суд.

Відомо, що між жінками стався словесний конфлікт, в ході якого в.о старости селищної ради декілька разів вдарила потерпілу в обличчя та, схопивши жертву нігтями, подряпала обличчя.

Потерпіла через суд вимагала сплатити їй моральну та матеріальну шкоду. Зокрема, жінка вимагала відшкодувати їй витрати за гінекологічне обстеження в медичному центрі «Святої Параскеви» та консультації гінеколога.

Утім, суд з’ясував, що через гінекологічне захворювання потерпіла перебувала на лікуванні до спричинення їй тілесних ушкоджень.

Зрештою, суд вирішив призначити кривдниці штраф 850 гривень та зобов’язав її сплатити потерпілій 4000 гривень моральної шкоди.

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Теги: бійка, суд, жінки
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