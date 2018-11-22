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Злодії викрали із сільської церкви на Волині ікону

Злодії викрали із сільської церкви на Волині ікону
У Свято-Успенському храмі села Старосілля Маневицького району злодії обікрали церкву.

Крадіжка трапилась вночі 23 січня, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Зазначається, що з приміщення храму пропала ікона. Про злочин повідомив настоятель храму, благочинний протоієрей Петро Бугайчук.

Нагадаємо, що 23 січня у селі Ощів та і Смолява Горохівського району теж обікрали місцеві храми.

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Теги: злодії, ікона, церква
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