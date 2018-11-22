Злодії викрали із сільської церкви на Волині ікону





Крадіжка трапилась вночі 23 січня, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ.



Зазначається, що з приміщення храму пропала ікона. Про злочин повідомив настоятель храму, благочинний протоієрей Петро Бугайчук.



Нагадаємо, що 23 січня у селі Ощів та і Смолява Горохівського району теж



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