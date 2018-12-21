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На Волині боржник аліментів збіднів на 30 тисяч

На Волині боржник аліментів збіднів на 30 тисяч
На Волині з боржника аліментів стягнули понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

"Понад 30 тисяч аліментів стягнув з боржника Любомльський районний відділ ДВС. У виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 32 187 гривень", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.

На Волині боржник аліментів збіднів на 30 тисяч

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Теги: аліменти, гроші
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