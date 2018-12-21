На Волині боржник аліментів збіднів на 30 тисяч





Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.



"Понад 30 тисяч аліментів стягнув з боржника Любомльський районний відділ ДВС. У виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 32 187 гривень", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з боржника аліментів стягнули понад 30 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині."Понад 30 тисяч аліментів стягнув з боржника Любомльський районний відділ ДВС. У виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 32 187 гривень", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.

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