На Волині боржник аліментів збіднів на 30 тисяч
Сьогодні, 19:16
На Волині з боржника аліментів стягнули понад 30 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
"Понад 30 тисяч аліментів стягнув з боржника Любомльський районний відділ ДВС. У виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 32 187 гривень", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
"Понад 30 тисяч аліментів стягнув з боржника Любомльський районний відділ ДВС. У виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого листа про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини боржником сплачено заборгованість по аліментах, яка становила 32 187 гривень", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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