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Померла маленька Єва Марчук, якій вся Волинь збирала гроші на лікування

Померла маленька Єва Марчук, якій вся Волинь збирала гроші на лікування
Померла Єва Марчук, маленька волинянка, якій тривалий час збирали гроші на лікування.

Трагічною звісткою у спільноті "Єва Марчук. На шляху до повноцінного дитинства" поділилася Lyudmylka Omokoh.

"Її більше з нами немає на землі,але Єва завжди в наших СЕРЦЯХ! Близько 16:30... Тяжко щось писати! Хто може допомогти Каті з похоронами, ось її карта: 4149 4978 4195 1926 Марчук Катерина Вадимівна. Не вірю!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Єва Марчук, смерть
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