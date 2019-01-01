Померла маленька Єва Марчук, якій вся Волинь збирала гроші на лікування
Сьогодні, 18:01
Померла Єва Марчук, маленька волинянка, якій тривалий час збирали гроші на лікування.
Трагічною звісткою у спільноті "Єва Марчук. На шляху до повноцінного дитинства" поділилася Lyudmylka Omokoh.
"Її більше з нами немає на землі,але Єва завжди в наших СЕРЦЯХ! Близько 16:30... Тяжко щось писати! Хто може допомогти Каті з похоронами, ось її карта: 4149 4978 4195 1926 Марчук Катерина Вадимівна. Не вірю!" - йдеться у повідомленні.
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Трагічною звісткою у спільноті "Єва Марчук. На шляху до повноцінного дитинства" поділилася Lyudmylka Omokoh.
"Її більше з нами немає на землі,але Єва завжди в наших СЕРЦЯХ! Близько 16:30... Тяжко щось писати! Хто може допомогти Каті з похоронами, ось її карта: 4149 4978 4195 1926 Марчук Катерина Вадимівна. Не вірю!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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