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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 25 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 25 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.

Температура повітря вночі до -12…-10 градусів, удень підніметься до -9…-6. Вітер південно-східний, східний, південний і південно-західний, 1-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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Теги: погода, прогноз
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