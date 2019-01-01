Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 25 січня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.
Температура повітря вночі до -12…-10 градусів, удень підніметься до -9…-6. Вітер південно-східний, східний, південний і південно-західний, 1-6 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.
Температура повітря вночі до -12…-10 градусів, удень підніметься до -9…-6. Вітер південно-східний, східний, південний і південно-західний, 1-6 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.
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