Волинські рятувальниці підтримали маленьку британку, аби та повірила в існування жінок-вогнеборців
Сьогодні, 19:39
Волинські рятувальниці в особі лучанки Марини Матвійчук долучились до флешмобу на підтримку чотирирічної Есмі з Великої Британії.
Дівчинка мріє стати пожежницею (про це вона написала у своєму Твітері), - повідомив начальник Сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.
"Фахівці Служби порятунку Волинської області зичать дівчинці Есмі, а також українським діткам та усім дітям на планеті, аби їхні мрії збувались! А для цього треба гарно вчитись та наполегливо працювати над собою!" - йдеться у повідомленні.
(на фото разом з Мариною Матвійчук - учениця 3-го класу Вероніка Мушит, донька вогнеборця, підполковника служби цивільного захисту Ігора Мушута).
Довідково:
У Великій Британії дитина заявила, що хотіла бути б хлопчиком, аби працювати пожежником. Тож пожежниці опублікували свої світлини у соцмережах для того, щоб довести 4-річній дівчинці, що вони існують.
Журналістка Ханна Саммерс написала, що її донька хотіла б бути хлопчиком, бо тоді вона могла б працювати пожежником.
Тож це спонукало десятки працівниць пожежної служби у всій країні постити свої фото та відео у соцмережі аби довести дівчинці, що вони існують.
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Дівчинка мріє стати пожежницею (про це вона написала у своєму Твітері), - повідомив начальник Сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.
"Фахівці Служби порятунку Волинської області зичать дівчинці Есмі, а також українським діткам та усім дітям на планеті, аби їхні мрії збувались! А для цього треба гарно вчитись та наполегливо працювати над собою!" - йдеться у повідомленні.
(на фото разом з Мариною Матвійчук - учениця 3-го класу Вероніка Мушит, донька вогнеборця, підполковника служби цивільного захисту Ігора Мушута).
Довідково:
У Великій Британії дитина заявила, що хотіла бути б хлопчиком, аби працювати пожежником. Тож пожежниці опублікували свої світлини у соцмережах для того, щоб довести 4-річній дівчинці, що вони існують.
Журналістка Ханна Саммерс написала, що її донька хотіла б бути хлопчиком, бо тоді вона могла б працювати пожежником.
Тож це спонукало десятки працівниць пожежної служби у всій країні постити свої фото та відео у соцмережі аби довести дівчинці, що вони існують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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