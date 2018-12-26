Волинські рятувальниці підтримали маленьку британку, аби та повірила в існування жінок-вогнеборців

Волинські рятувальниці в особі лучанкидолучились до флешмобу на підтримку чотирирічної Есмі з Великої Британії.Дівчинка мріє стати пожежницею (про це вона написала у своєму Твітері), - повідомив начальник Сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС України у Волинській області"Фахівці Служби порятунку Волинської області зичать дівчинці Есмі, а також українським діткам та усім дітям на планеті, аби їхні мрії збувались! А для цього треба гарно вчитись та наполегливо працювати над собою!" - йдеться у повідомленні.