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У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО

У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
Посадовці відділу інформаційної політики Волинської ОДА долучились до флешмобу #Спілкуйся_нарівні та вчилися кататися на роликах із особливим дітьми.

Для навчання обрали роллердром «Generator City», що у торгово-розважальному центрі «Порт City».

Усі діти – школярі молодшої ланки. Четверо з них навчаються у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15», ще двоє – члени громадської організації «Янголята».

Нагадаємо, нещодавно голова облдержадміністрації випікав піцу з дітьми з Волинської обласної громадської організації батьків дітей із Синдромом Дауна. Тоді особливий хлопчик, який завітав разом із татом посмакувати піцою до «Фелічіти», також зміг спробувати себе в ролі піцейоли. А у четвер, 24 січня ще одна дитина отримала нагоду вперше стати на ролики.

До слова, дехто з батьків зізнався, що вже давно мріяли про те, щоб їхні діти потрапили на ролердром та змогли покататися. Однак, боялися це зробити з різних причин. Навіть у день проведення флешмобу не були впевнені у тому, чи варто брати у ньому участь, чи ні. Проте після такої акції добра не тільки не шкодували, а надзвичайно тішилися, що наважилися перемогти свої страхи.

«Ми сьогодні вже шостими продовжуємо флешмоб #Спілкуйся_нарівні. Нам цю естафету передала заступник голови ОДА Світлана Мишковець, коли вони нещодавно з надзвичайними дітками малювали шедеври на полотні», – розповіла посадовець.

Як з’ясувалося, начальник відділу інформаційної політики заздалегідь готувалася до участі у флешмобі. Аби мати можливість допомогти дітям кататися на роликах, вона відвідала ролердром напередодні та спробувала свої сили.

«Діти дуже вправно тримаються. Радію з того, що їм подобається. Хочеться, щоб люди зрозуміли, в тому числі й усі присутні в цьому торговому центрі, що такі речі потрібно робити не лише тим, хто це започаткував, а кожному», – зазначила Каріна Мариневич.

Гарним прикладом вияву власної ініціативи начальник відділу інформаційної політики назвала Камінь-Каширську райдержадміністрацію, працівники якої перед Різдвом спільно з дітьми з інвалідністю випікали та розмальовували печиво.

Тож, аби акція добра не припинялася, а поширювалася далі, посадовець передала естафету усім журналістам.

У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО

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Теги: Луцьк, флешмоб, особливі діти, Савченко
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