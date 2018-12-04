В місті на Волині розклеїли листівки з фотографією боржника за комунпослуги. ФОТО

Григорія Г. На листівках була розміщена інформація, що чоловік боргує певну суму за опалення.



У коментарі журналістам інтернет-видання



Журналісти «БУГу» запитали у володимирчанина, хто на його думку є автором листівок, чи відповідають вказані дані дійсності, і які будуть його подальші дії.



“Ще не бачив, але мені вже сказали. Ніяких дій, моє приватне життя абсолютно нікого не стосується. Той, хто взявся захищати права інших людей, мусить вміти захищати свої, інакше в нього нічого не вийде. Я всім кажу – не реагуйте на такі речі. Принцип “а що люди скажуть” – це залишки совка, від нього треба позбавлятись. Я не приймаю і не можу приймати рішень, які прямо впливають на життя людей, тобто не є ні депутатом, ні чиновником, тому маю моральне право не звертати уваги на те, що про мене думають.



Моє фото розклеїли після мого блогу про пошук людей, які готові продати свій голос, нехай побільше почитають. Після того, як я не відреагую на це, наступним кроком стане звинувачення в педофілії – відразу наперед вам пишу, що на це також реагувати не буду, – відповів на запитання журналістів Григорій Г.



Чи має відношення до листівок «Володимир-Волинськтеплокомуенерго»? З таким запитанням звернулися до директора підприємства Сергія Коби.



“Підприємство до цих листівок не має жодного відношення. Ми не маємо права розголошувати інформацію, що якась конкретна людина боргує, а лише вказувати адресу квартири чи будинку, де не оплачують комунальні послуги”, – відповів Сергій Коба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на центральних тумбах з оголошеннями з’явилися листівки із фотографією місцевого жителяНа листівках була розміщена інформація, що чоловік боргує певну суму за опалення.У коментарі журналістам інтернет-видання “БУГ” Григорій Г. повідомив, що ймовірно їх розклеїли 24-го січня, особисто він поки листівок не бачив. Фото було взяте із сторінки чоловіка у Фейсбук .(чоловік наполягав на тому, щоб було закріплене посилання на його акаунт.Журналісти «БУГу» запитали у володимирчанина, хто на його думку є автором листівок, чи відповідають вказані дані дійсності, і які будуть його подальші дії.“Ще не бачив, але мені вже сказали. Ніяких дій, моє приватне життя абсолютно нікого не стосується. Той, хто взявся захищати права інших людей, мусить вміти захищати свої, інакше в нього нічого не вийде. Я всім кажу – не реагуйте на такі речі. Принцип “а що люди скажуть” – це залишки совка, від нього треба позбавлятись. Я не приймаю і не можу приймати рішень, які прямо впливають на життя людей, тобто не є ні депутатом, ні чиновником, тому маю моральне право не звертати уваги на те, що про мене думають.Моє фото розклеїли після мого блогу про пошук людей, які готові продати свій голос, нехай побільше почитають. Після того, як я не відреагую на це, наступним кроком стане звинувачення в педофілії – відразу наперед вам пишу, що на це також реагувати не буду, – відповів на запитання журналістів Григорій Г.Чи має відношення до листівок «Володимир-Волинськтеплокомуенерго»? З таким запитанням звернулися до директора підприємства“Підприємство до цих листівок не має жодного відношення. Ми не маємо права розголошувати інформацію, що якась конкретна людина боргує, а лише вказувати адресу квартири чи будинку, де не оплачують комунальні послуги”, – відповів Сергій Коба.

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