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Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО

Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
У Луцькому клінічному пологовому будиноку провели поточний ремонт коридорів акушерського корпусу третього та четвертого поверхів, окремих кабінетів і палат.

Зокрема, було повністю відремонтовано підлогу – замінено лінолеум, що не витримав випробування часом, та покладено плитку; пофарбовано стіни та стелю. Виконані роботи дозволять ретельніше проводити дезінфекцію приміщень, адже така процедура є вимогливою до якості і витривалості оздоблення. Йдеться на сайті Луцької міської ради.

Також, за кошти міського бюджету у 2018 році було проведено капітальний ремонт сходових кліток та першого поверху жіночої консультації.

«Поступово луцькі медичні заклади наближаються до європейського рівня. Ми слідкуємо за тим, щоб постійно проводилися капітальні та поточні ремонти у цих закладах. Наш пологовий будинок, фактично, є одним із найкращих в Україні. Сюди їдуть народжувати не тільки із Волинської, а й із сусідніх областей, адже знають про високу якість надання медичних послуг і хороше відношення до пацієнтів медичного персоналу», - розповів Ігор Поліщук.
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО
Лінолеум замінили на плитку: показали ремонт у луцькому пологовому будинку. ФОТО



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Теги: ремонт, Луцький пологовий будинок
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