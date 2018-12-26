У Луцьку розповіли, як ремонтувати дорогу в мороз. ФОТО
Сьогодні, 22:23
У департаменті житлово-комунального господарства Луцькради розповіли про технологію ямкового ремонту при мінусовій температурі повітря.
При ямковому ремонті дорожнього покриття необхідно витримувати загальну технологічну послідовність, яка включає підготовку зруйнованого місця, приготування, вкладання і розрівнювання та ущільнення суміші. Йдеться на сайті Луцької міської ради.
Ремонт покриття з використанням холодних сумішей проводять при температурі повітря від +5 °С до -15 °С.
Холодну бітумно-мінеральну суміш, яка вкладається при температурі навколишнього середовища нижче -5 °С перед укладанням необхідно прогрівати в приміщенні з температурою не нижче 0°С.
Підготовку місця, яке будуть ремонтувати проводять в наступному порядку: границі вибоїн оконтурюють прямими лініями, захоплюючи на 3-5см непошкоджену частину покриття, кілька невеликих вибоїн, близько розташованих одна від одної об'єднують в одну загальну карту, старий асфальтобетон видаляють по окресленому контуру, вибоїну вичищають від грязі, снігу, льоду.
Після підготовчих робіт наповнюють вибоїну ремонтним матеріалом.
Якщо вибоїна глибиною до 5 см, суміш укладають в один шар, більше 5 см - в два шари. Ремонт вибоїн глибиною 1,5- 2 см є безрезультатним, оскільки холодна суміш
під дією коліс автомобіля руйнується.
Ущільнення невеликих вибоїн проводять ручним віброкотком, електро, або пневмотрамбовкою, а великі площі - гладковальцовими котками масою 4-10 т, при цьому поверхня місць, які ремонтуються повинна бути на рівні покриття.
При ремонті вибоїн глибше 5 см, коли вибирають не тільки верхній, але і нижній шар асфальтобетону, порядок роботи не міняється: в нижній шар вкладають суміш і ущільнюють, потім у верхній шар і ущільнюють.
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При ямковому ремонті дорожнього покриття необхідно витримувати загальну технологічну послідовність, яка включає підготовку зруйнованого місця, приготування, вкладання і розрівнювання та ущільнення суміші. Йдеться на сайті Луцької міської ради.
Ремонт покриття з використанням холодних сумішей проводять при температурі повітря від +5 °С до -15 °С.
Холодну бітумно-мінеральну суміш, яка вкладається при температурі навколишнього середовища нижче -5 °С перед укладанням необхідно прогрівати в приміщенні з температурою не нижче 0°С.
Підготовку місця, яке будуть ремонтувати проводять в наступному порядку: границі вибоїн оконтурюють прямими лініями, захоплюючи на 3-5см непошкоджену частину покриття, кілька невеликих вибоїн, близько розташованих одна від одної об'єднують в одну загальну карту, старий асфальтобетон видаляють по окресленому контуру, вибоїну вичищають від грязі, снігу, льоду.
Після підготовчих робіт наповнюють вибоїну ремонтним матеріалом.
Якщо вибоїна глибиною до 5 см, суміш укладають в один шар, більше 5 см - в два шари. Ремонт вибоїн глибиною 1,5- 2 см є безрезультатним, оскільки холодна суміш
під дією коліс автомобіля руйнується.
Ущільнення невеликих вибоїн проводять ручним віброкотком, електро, або пневмотрамбовкою, а великі площі - гладковальцовими котками масою 4-10 т, при цьому поверхня місць, які ремонтуються повинна бути на рівні покриття.
При ремонті вибоїн глибше 5 см, коли вибирають не тільки верхній, але і нижній шар асфальтобетону, порядок роботи не міняється: в нижній шар вкладають суміш і ущільнюють, потім у верхній шар і ущільнюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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