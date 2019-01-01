Діти з Луцька їздили на різдвяне таборування на Гуцульщину. ФОТО





Поїздка проводилась з метою ознайомлення з народно-релігійними культурними традиціями новорічно-різдвяного циклу на Прикарпатті, національно-патріотичного, етичного, естетичного та екологічного виховання учнівської та студентської молоді. Про це повідомляє



Під час таборування діти та молодь взяли участь у тренінгах «Лідерство та громадська активність молоді» і «Розвиток психофізичних відчуттів». Учасники ознайомились з поняттям «лідерства», стилями лідерства та способами ефективної комунікації і співпраці у команді.



Також діти відвідали церкву села Криворівня та Маєток Святого Миколая, організований ГО «Християнська Асоціація молоді та сім’ї Карпати». Увечері всі долучились до приготування святкової вечері, а на Водохреще відвідали святкове богослужіння у Верховинському храмі, де мали можливість спостерігати традиції хресного ходу та освячення води на Прикарпатті. На завершення учасники представили вистави «Вертеп» та «Меланка».



Діти та молодь збагатилися культурними традиціями, обмінялись досвідом творчої діяльності. Також поїздка дала можливість обдарованим вихованцям розкрити свої здібності і таланти.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 17 по 20 січня 2019 року, за сприяння управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради, вихованці ГО «Християнська Асоціація молоді та сім’ї» та Центру дитячої та молодіжної творчості «Диво» в рамках проекту «Коляда на Гуцульщині» взяли участь у зимовому таборуванні в смт. Верховина, Івано-Франківської області.Поїздка проводилась з метою ознайомлення з народно-релігійними культурними традиціями новорічно-різдвяного циклу на Прикарпатті, національно-патріотичного, етичного, естетичного та екологічного виховання учнівської та студентської молоді. Про це повідомляє сайт Луцької міської ради.Під час таборування діти та молодь взяли участь у тренінгах «Лідерство та громадська активність молоді» і «Розвиток психофізичних відчуттів». Учасники ознайомились з поняттям «лідерства», стилями лідерства та способами ефективної комунікації і співпраці у команді.Також діти відвідали церкву села Криворівня та Маєток Святого Миколая, організований ГО «Християнська Асоціація молоді та сім’ї Карпати». Увечері всі долучились до приготування святкової вечері, а на Водохреще відвідали святкове богослужіння у Верховинському храмі, де мали можливість спостерігати традиції хресного ходу та освячення води на Прикарпатті. На завершення учасники представили вистави «Вертеп» та «Меланка».Діти та молодь збагатилися культурними традиціями, обмінялись досвідом творчої діяльності. Також поїздка дала можливість обдарованим вихованцям розкрити свої здібності і таланти.

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