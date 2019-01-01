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У Володимир-Волинській військовій частині відзначили День Соборності України. ФОТО

У Володимир-Волинській військовій частині відзначили День Соборності України. ФОТО
14-та окрема механізована бригада – одне з найважливіших військових формувань, яке внесли і продовжують вносити важливий вклад у обороноздатність нашої країни.

На цьому наголосив заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Кошарук під час урочистостей з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР – Дня Соборності України. Відбулися вони у клубі військової частини А1008, що в Володимирі-Волинському, - повідомляє сайт Волинської облдержадміністрації.

"У поняття Соборність України закладене нагадування про тернистий шлях українського народу до об’єднання своїх земель, про наше з вами коріння та історію", – сказав Сергій Кошарук.

"Прагнучи свободи та незалежності, процвітання нашої держави і кожного з нас, українцям завжди доводилося боронити власні кордони. І, починаючи з 2014 року та до сьогодні, Ви – воїни продовжуєте боронити нашу незалежність та свободу. На жаль, нам ця боротьба дається великою ціною", - продовжив у своєму вітальному слові до військовослужбовців Сергій Дмитрович.

Відтак, запропонував усім присутнім на святі схилити голови та вшанувати хвилиною мовчання Героїв, котрі поклали своє життя у боротьбі з агресором на сході України.

За словами Сергія Кошарука, саме День Соборності вкотре нагадує громадянам держави, що Україна – неподільна, соборна. І, що Крим, Донеччина та Луганщина – це наші землі, котрі ми обов’язково відвоюємо у ворога.

Тож, посадовець подякував захисникам, чимало серед яких – жінки, за гідне несення служби в лавах Збройних Сил України і за те, що продовжують захищати цілісність країни, наш мир і спокій.

Окрім того, він побажав кожному військовому міцного тилу, а найголовніше – якнайшвидшої нашої перемоги та подальшого процвітання.

Також заступник голови облдержадміністрації закликав пам'ятати слова Президента України Петра Порошенка, що українське військо – один із трьох основних стовпів, на якому тримається наша державність. Адже українське військо боронить нашу землю, мова – наше серце, а віра – нашу душу.

Далі на військовослужбовців чекали нагороди від обласної державної адміністрації та Володимир-Волинської міської ради. А гарним додатком до свята став чудовий концерт від аматорського ансамблю Камінь-Каширського районного будинку культури «Родовід».

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Теги: 14 бригада, військова частина, Сергій Кошарук, День Соборності
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