У Володимир-Волинській військовій частині відзначили День Соборності України. ФОТО





На цьому наголосив заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Кошарук під час урочистостей з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР – Дня Соборності України. Відбулися вони у клубі військової частини А1008, що в Володимирі-Волинському, - повідомляє



"У поняття Соборність України закладене нагадування про тернистий шлях українського народу до об’єднання своїх земель, про наше з вами коріння та історію", – сказав Сергій Кошарук.



"Прагнучи свободи та незалежності, процвітання нашої держави і кожного з нас, українцям завжди доводилося боронити власні кордони. І, починаючи з 2014 року та до сьогодні, Ви – воїни продовжуєте боронити нашу незалежність та свободу. На жаль, нам ця боротьба дається великою ціною", - продовжив у своєму вітальному слові до військовослужбовців Сергій Дмитрович.



Відтак, запропонував усім присутнім на святі схилити голови та вшанувати хвилиною мовчання Героїв, котрі поклали своє життя у боротьбі з агресором на сході України.



За словами Сергія Кошарука, саме День Соборності вкотре нагадує громадянам держави, що Україна – неподільна, соборна. І, що Крим, Донеччина та Луганщина – це наші землі, котрі ми обов’язково відвоюємо у ворога.



Тож, посадовець подякував захисникам, чимало серед яких – жінки, за гідне несення служби в лавах Збройних Сил України і за те, що продовжують захищати цілісність країни, наш мир і спокій.



Окрім того, він побажав кожному військовому міцного тилу, а найголовніше – якнайшвидшої нашої перемоги та подальшого процвітання.



Також заступник голови облдержадміністрації закликав пам'ятати слова Президента України Петра Порошенка, що українське військо – один із трьох основних стовпів, на якому тримається наша державність. Адже українське військо боронить нашу землю, мова – наше серце, а віра – нашу душу.



Далі на військовослужбовців чекали нагороди від обласної державної адміністрації та Володимир-Волинської міської ради. А гарним додатком до свята став чудовий концерт від аматорського ансамблю Камінь-Каширського районного будинку культури «Родовід».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-та окрема механізована бригада – одне з найважливіших військових формувань, яке внесли і продовжують вносити важливий вклад у обороноздатність нашої країни.На цьому наголосив заступник голови обласної державної адміністраціїпід час урочистостей з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР – Дня Соборності України. Відбулися вони у клубі військової частини А1008, що в Володимирі-Волинському, - повідомляє сайт Волинської облдержадміністрації."У поняття Соборність України закладене нагадування про тернистий шлях українського народу до об’єднання своїх земель, про наше з вами коріння та історію", – сказав Сергій Кошарук."Прагнучи свободи та незалежності, процвітання нашої держави і кожного з нас, українцям завжди доводилося боронити власні кордони. І, починаючи з 2014 року та до сьогодні, Ви – воїни продовжуєте боронити нашу незалежність та свободу. На жаль, нам ця боротьба дається великою ціною", - продовжив у своєму вітальному слові до військовослужбовців Сергій Дмитрович.Відтак, запропонував усім присутнім на святі схилити голови та вшанувати хвилиною мовчання Героїв, котрі поклали своє життя у боротьбі з агресором на сході України.За словами Сергія Кошарука, саме День Соборності вкотре нагадує громадянам держави, що Україна – неподільна, соборна. І, що Крим, Донеччина та Луганщина – це наші землі, котрі ми обов’язково відвоюємо у ворога.Тож, посадовець подякував захисникам, чимало серед яких – жінки, за гідне несення служби в лавах Збройних Сил України і за те, що продовжують захищати цілісність країни, наш мир і спокій.Окрім того, він побажав кожному військовому міцного тилу, а найголовніше – якнайшвидшої нашої перемоги та подальшого процвітання.Також заступник голови облдержадміністрації закликав пам'ятати слова Президента України, що українське військо – один із трьох основних стовпів, на якому тримається наша державність. Адже українське військо боронить нашу землю, мова – наше серце, а віра – нашу душу.Далі на військовослужбовців чекали нагороди від обласної державної адміністрації та Володимир-Волинської міської ради. А гарним додатком до свята став чудовий концерт від аматорського ансамблю Камінь-Каширського районного будинку культури «Родовід».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію