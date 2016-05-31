вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні на 25% зросте плата за інтернет

В Україні на 25% зросте плата за інтернет
Українські інтернет-провайдери будуть змушені підняти ціни на інтернет до середини 2019 року в середньому на 25%.

Про це заявив голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.

“В середньому це (подорожчання інтернету – ред.) десь до 25%. Це до середини 2019 року”, – зазначив він.

За словами Федієнка, інтернет-провайдери в Україні змушені будуть вдатися до перегляду тарифів унаслідок інфляції.

“Відбувається зростання вартості валюти. А ми купуємо інтернет-трафік за валюту”, – зазначив він.

При цьому, як наголосив Федієнко, в Україні інтернет у рази дешевший, ніж у Європі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інтернет, ціна, здорожчання, інфляція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
По-перше: курс долара не росте, а навпаки знижується!
По-друге: от коли зарплати в нас будуть як у Європі - тоді і порівнюйте, а то взяли звичку...
Відповісти
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для Луцька куплять техніку, яка подрібнюватиме сміття на міліметрові шматочки
Сьогодні, 08:14
В Україні на 25% зросте плата за інтернет
Сьогодні, 07:19
Екс-мер Луцька розповів, як ремонтувати дороги так, щоб вони не «сипалися». ВІДЕО
Сьогодні, 06:21
У Луцьку рекламують алкоголь за 200 метрів від школи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:11
На одного луцького двірника – гектар території
Сьогодні, 04:05
Схожі новини
Чому знову може подорожчати бензин Чому знову може подорожчати бензин
31 травень, 2016, 09:18
Експерти розповіли, скільки українці переплачують за гречку Експерти розповіли, скільки українці переплачують за гречку
04 травень, 2016, 22:22
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
23 січень, 10:03
Немає інтернету – не платіть грошей: поради від луцького адвоката Немає інтернету – не платіть грошей: поради від луцького адвоката
20 січень, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для Луцька куплять техніку, яка подрібнюватиме сміття на міліметрові шматочки
Сьогодні, 08:14
 0
В Україні на 25% зросте плата за інтернет
Сьогодні, 07:19
 0
Екс-мер Луцька розповів, як ремонтувати дороги так, щоб вони не «сипалися». ВІДЕО
Сьогодні, 06:21
 0
У Луцьку рекламують алкоголь за 200 метрів від школи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:11
 0
На одного луцького двірника – гектар території
Сьогодні, 04:05
 0
Медіа
відео
1/8