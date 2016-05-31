В Україні на 25% зросте плата за інтернет
Сьогодні, 07:19
Українські інтернет-провайдери будуть змушені підняти ціни на інтернет до середини 2019 року в середньому на 25%.
Про це заявив голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.
“В середньому це (подорожчання інтернету – ред.) десь до 25%. Це до середини 2019 року”, – зазначив він.
За словами Федієнка, інтернет-провайдери в Україні змушені будуть вдатися до перегляду тарифів унаслідок інфляції.
“Відбувається зростання вартості валюти. А ми купуємо інтернет-трафік за валюту”, – зазначив він.
При цьому, як наголосив Федієнко, в Україні інтернет у рази дешевший, ніж у Європі.
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Про це заявив голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.
“В середньому це (подорожчання інтернету – ред.) десь до 25%. Це до середини 2019 року”, – зазначив він.
За словами Федієнка, інтернет-провайдери в Україні змушені будуть вдатися до перегляду тарифів унаслідок інфляції.
“Відбувається зростання вартості валюти. А ми купуємо інтернет-трафік за валюту”, – зазначив він.
При цьому, як наголосив Федієнко, в Україні інтернет у рази дешевший, ніж у Європі.
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