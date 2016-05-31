В Україні на 25% зросте плата за інтернет





Про це заявив голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко в ефірі одного з телеканалів, передає



“В середньому це (подорожчання інтернету – ред.) десь до 25%. Це до середини 2019 року”, – зазначив він.



За словами Федієнка, інтернет-провайдери в Україні змушені будуть вдатися до перегляду тарифів унаслідок інфляції.



“Відбувається зростання вартості валюти. А ми купуємо інтернет-трафік за валюту”, – зазначив він.



При цьому, як наголосив Федієнко, в Україні інтернет у рази дешевший, ніж у Європі.

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