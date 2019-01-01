В мережі показали жахливі умови потяга «Ковель-Заболоття». ФОТО
Сьогодні, 00:02
Бруд та антисанітарія – саме в таких умовах їздять пасажири потяга, сполученням «Ковель-Заболоття».
Зокрема, волинянка Оксана Шклярук у facebook-спільноті Ковель Life опублікувала світлини, на яких видно, в якому стані перебуває санвузол потяга.
"Потяг Ковель- Заболоття.ТУАЛЕТ ФЕШЕН ПАРИЖ:(((
Р. S.Пересідали на Білоруський не зрівняти чисто,ремонт і в крані тепла вода!!!!", - підписала світлини авторка допису.
У коментарях під цим дописом користувачі соцмережі пишуть, що, ймовірно, це дизель поїзд 70-х років.
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Зокрема, волинянка Оксана Шклярук у facebook-спільноті Ковель Life опублікувала світлини, на яких видно, в якому стані перебуває санвузол потяга.
"Потяг Ковель- Заболоття.ТУАЛЕТ ФЕШЕН ПАРИЖ:(((
Р. S.Пересідали на Білоруський не зрівняти чисто,ремонт і в крані тепла вода!!!!", - підписала світлини авторка допису.
У коментарях під цим дописом користувачі соцмережі пишуть, що, ймовірно, це дизель поїзд 70-х років.
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