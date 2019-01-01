В мережі показали жахливі умови потяга «Ковель-Заболоття». ФОТО





Зокрема, волинянка Оксана Шклярук у facebook-спільноті



"Потяг Ковель- Заболоття.ТУАЛЕТ ФЕШЕН ПАРИЖ:(((

Р. S.Пересідали на Білоруський не зрівняти чисто,ремонт і в крані тепла вода!!!!", - підписала світлини авторка допису.









У коментарях під цим дописом користувачі соцмережі пишуть, що, ймовірно, це дизель поїзд 70-х років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бруд та антисанітарія – саме в таких умовах їздять пасажири потяга, сполученням «Ковель-Заболоття».Зокрема, волинянкау facebook-спільноті Ковель Life опублікувала світлини, на яких видно, в якому стані перебуває санвузол потяга."Потяг Ковель- Заболоття.ТУАЛЕТ ФЕШЕН ПАРИЖ:(((Р. S.Пересідали на Білоруський не зрівняти чисто,ремонт і в крані тепла вода!!!!", - підписала світлини авторка допису.У коментарях під цим дописом користувачі соцмережі пишуть, що, ймовірно, це дизель поїзд 70-х років.

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