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Екс-мер Луцька розповів, як ремонтувати дороги так, щоб вони не «сипалися». ВІДЕО

Екс-мер Луцька розповів, як ремонтувати дороги так, щоб вони не «сипалися». ВІДЕО
Колишній міський голова Луцька Богдан Шиба пояснив, чому луцькі дороги, навіть після щорічного ремонту, постійно "розсипаються".

Про це йдеться у сюжеті Сфери-ТВ.

Як і щороку у луцьких посадовців величезні плани щодо ремонту доріг.

«Капітально плануємо відремонтувати цього року проспект Волі від Шопена до Київського майдану. Також плануємо вулицю Паркову – це від Глушець до проспекту Волі. Є ще два два проекти, це вулиця Дубнівська та перехрестя Карпенка-Карого і Ківерцівської», – розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.

Усе перелічене – у планах. Однак без співфінансування з обласного бюджету, каже Юрій Крась, однозначно не потягнуть. Бо ж у цілому цьогоріч із бюджету "викроїли" лише 44 мільйони гривень, а цього, мовляв, катастрофічно мало.

Юрій Крась пояснив, чому щороку разом зі снігом сходить асфальт.

«Найгірше для асфальту – це циклічність. Утворюються тріщини, в ті тріщини попадає вода і вода розриває його», – каже посадовець.

Ще одна причина руйнування асфальтного покриття, каже Юрій Крась, – це транспортне навантаження. Мовляв, на таку кількість автомобілів, а надто великогабаритних, які курсують містом, дороги не розраховані.

Усе, що прозвучало від головного комунальника міста Юрія Крася, – не більше аніж відмовки, які радше виглядають смішними, аніж серйозними, - каже екс-голова Луцької міської ради Богдан Шиба.

Він вважає, що перш за все потрібно було добре стежити за тим, наскільки якісно ремонтували раніше.

«Дороги ті якісні, де міський голова не був в долі, просте дуже пояснення. Тобто міський голова не отримував щось із того, а навпаки стояв і контролював, і заставляв зробити», – зазначив Шиба.

Ще одне пояснення того, як втримати автошляхи в належному стані якомога довше, каже Богдан Шиба, – це правильна експлуатація.

«Обов’язково з’являються тріщини тому, що по ній їздять автомобілі, і їх необхідно заповнити емульсією, тоді туди не проникає вода. Якщо ж ці експлуатаційні заходи не відбуваються, то вода проникає у тріщини, і після 2-3 морозів і відлиг обов’язково буде лущитись ця дорога, і будуть утворюватися раковини. Іншого просто не може бути», – впевнений Богдан Шиба.

Наочних прикладів якісно зроблених доріг у Луцьку небагато. Однак з-поміж усіх неможливо не виділити вулицю Набережну.

«Вулиця набережна дуже показова, але вона не єдина. Вулиця Глушець була зроблена у 2007 році. Біля Центрального ринку були ями – тільки хіба танком можна було проїхати. 11 років! Звичайний поточний ремонт простояв. Чому? Бо тодішній міський голова частенько під’їжджав просто привітатися з хлопцями. Але вони знали, що якщо він щось побачить не дай Боже щось не те, то привітання буде дуже болючим», – поділився досвідом Богдан Шиба.

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Теги: дорога, ремонт, сніг, Крась, Шиба
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Коментарі 2
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Як то вже брехун .шиба і в дорогах розбирається.
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Інтелект і знання мови Крася "зашкалюють". Розповів, що коні їдять вівсяну кашу, а Дніпро впадає в Карібське море. Добре, що журналісти дають пряму мову: відразу помітно, хто є хто.
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