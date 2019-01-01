Екс-мер Луцька розповів, як ремонтувати луцькі дороги, щоб вони не «сипалися». ВІДЕО

Богда Шиба пояснив, чому луцькі дороги, навіть після щорічного ремонту, постійно "розсипаються".



Про це ідеться у сюжеті



Як і щороку у луцьки посадовців величезні плани щодо ремонту доріг.



«Капітально плануємо відремонтувати цього року проспект Волі від Шопена до Київського майдану. Також плануємо вулицю Паркову – це від Глушець до проспекту Волі. Є ще два два проекти, це вулиця Дубнівська та перехрестя Карпенка-Карого і Ківерцівської», – розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.



Усе перелічене – у планах. Однак без співфінансування з обласного бюджету, каже Юрій Крась, однозначно не потягнуть. Бо ж у цілому цьогоріч із бюджету "вкроїли" лише 44 мільйони гривень, а цього, мовляв, катастрофічно мало.



Юрій Крась пояснив, чому щороку разом зі снігом сходить асфальт.



«Найгірше для асфальту – це циклічність. Утворюються тріщини, в ті тріщини попадає вода і вода розриває його», – каже посадовець.



Ще одна причина руйнування асфальтного покриття, каже Юрій Крась, – це транспортне навантаження. Мовляв, на таку кількість автомобілів, а надто великогабаритних, які курсують містом, дороги не розраховані.



Усе, що прозвучало від головного комунальника міста Юрія Крася, – не більше аніж відмовки, які радше виглядають смішними, аніж серйозними, - каже екс-голова Луцької міської ради Богдан Шиба.



Він вважає, що перш за все потрібно було добре стежити за тим, наскільки якісно ремонтували раніше.



«Дороги ті якісні, де міський голова не був в долі, просте дуже пояснення. Тобто міський голова не отримував щось із того, а навпаки стояв і контролював, і заставляв зробити», – зазначив Шиба.



Ще одне пояснення того, як втримати автошляхи в належному стані якомога довше, каже Богдан Шиба, – це правильна експлуатація.



«Обов’язково з’являються тріщини тому, що по ній їздять автомобілі, і їх необхідно заповнити емульсією, тоді туди не проникає вода. Якщо ж ці експлуатаційні заходи не відбуваються, то вода проникає у тріщини, і після 2-3 морозів і відлиг обов’язково буде лущитись ця дорога, і будуть утворюватися раковини. Іншого просто не може бути», – впевнений Богдан Шиба.



Наочних прикладів якісно зроблених доріг у Луцьку небагато. Однак з-поміж усіх неможливо не виділити вулицю Набережну.



«Вулиця набережна дуже показова, але вона не єдина. Вулиця Глушець була зроблена у 2007 році. Біля Центрального ринку були ями – тільки хіба танком можна було проїхати. 11 років! Звичайний поточний ремонт простояв. Чому? Бо тодішній міський голова частенько під’їжджав просто привітатися з хлопцями. Але вони знали, що якщо він щось побачить не дай Боже щось не те, то привітання буде дуже болючим», – поділився досвідом Богдан Шиба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній міський голова Луцькапояснив, чому луцькі дороги, навіть після щорічного ремонту, постійно "розсипаються".Про це ідеться у сюжеті Сфери-ТВ Як і щороку у луцьки посадовців величезні плани щодо ремонту доріг.«Капітально плануємо відремонтувати цього року проспект Волі від Шопена до Київського майдану. Також плануємо вулицю Паркову – це від Глушець до проспекту Волі. Є ще два два проекти, це вулиця Дубнівська та перехрестя Карпенка-Карого і Ківерцівської», – розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.Усе перелічене – у планах. Однак без співфінансування з обласного бюджету, каже Юрій Крась, однозначно не потягнуть. Бо ж у цілому цьогоріч із бюджету "вкроїли" лише 44 мільйони гривень, а цього, мовляв, катастрофічно мало.Юрій Крась пояснив, чому щороку разом зі снігом сходить асфальт.«Найгірше для асфальту – це циклічність. Утворюються тріщини, в ті тріщини попадає вода і вода розриває його», – каже посадовець.Ще одна причина руйнування асфальтного покриття, каже Юрій Крась, – це транспортне навантаження. Мовляв, на таку кількість автомобілів, а надто великогабаритних, які курсують містом, дороги не розраховані.Усе, що прозвучало від головного комунальника міста Юрія Крася, – не більше аніж відмовки, які радше виглядають смішними, аніж серйозними, - каже екс-голова Луцької міської радиВін вважає, що перш за все потрібно було добре стежити за тим, наскільки якісно ремонтували раніше.«Дороги ті якісні, де міський голова не був в долі, просте дуже пояснення. Тобто міський голова не отримував щось із того, а навпаки стояв і контролював, і заставляв зробити», – зазначив Шиба.Ще одне пояснення того, як втримати автошляхи в належному стані якомога довше, каже Богдан Шиба, – це правильна експлуатація.«Обов’язково з’являються тріщини тому, що по ній їздять автомобілі, і їх необхідно заповнити емульсією, тоді туди не проникає вода. Якщо ж ці експлуатаційні заходи не відбуваються, то вода проникає у тріщини, і після 2-3 морозів і відлиг обов’язково буде лущитись ця дорога, і будуть утворюватися раковини. Іншого просто не може бути», – впевнений Богдан Шиба.Наочних прикладів якісно зроблених доріг у Луцьку небагато. Однак з-поміж усіх неможливо не виділити вулицю Набережну.«Вулиця набережна дуже показова, але вона не єдина. Вулиця Глушець була зроблена у 2007 році. Біля Центрального ринку були ями – тільки хіба танком можна було проїхати. 11 років! Звичайний поточний ремонт простояв. Чому? Бо тодішній міський голова частенько під’їжджав просто привітатися з хлопцями. Але вони знали, що якщо він щось побачить не дай Боже щось не те, то привітання буде дуже болючим», – поділився досвідом Богдан Шиба.

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