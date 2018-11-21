У Ковелі здорожчав проїзд у громадському транспорті





Текст рішення надруковано у газеті "Вісті Ковельщини", - пише



Таким чином, дорослі платитять за проїзд 5,00 грн. Для студентів та учнів тариф залишився без змін: 3,50 грн. – для студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів; 3,00 грн. – для учнів загальноосвітніх шкіл.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В четвер, 24 січня, набрало чинності рішення виконкому про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.Текст рішення надруковано у газеті "Вісті Ковельщини", - пише ПроКовель Таким чином, дорослі платитять за проїзд 5,00 грн. Для студентів та учнів тариф залишився без змін: 3,50 грн. – для студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів; 3,00 грн. – для учнів загальноосвітніх шкіл.

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