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У Луцьку рекламують алкоголь за 200 метрів від школи. ВІДЕО

У Луцьку рекламують алкоголь за 200 метрів від школи. ВІДЕО
На одному з білбордів, що неподалік школи №26 розмістили рекламу алкоголю. Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» Олексій Гальченко каже, що білборд встановлений з порушенням.

Про це повідомляє UA:Волинь.

У свою чергу адвокат Тарас Максимович запевняє, що це незаконно.

«Реклама алкогольних та тютюнових виробів повинна супроводжуватися такими текстами: «Куріння може викликати рак» чи «Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я», – розповів адвокат.

Від рекламного щита до входу в школу – 230 метрів.

Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» Олексій Гальченко каже, що це порушення.

«Попри те, що ми не можемо втручатися у зміст реклами, ми все одно реагуємо і співпрацюємо з Держпродспоживслужбою. Там близько школа №26, тому, я думаю, що ми приберемо цю рекламу», – каже Олексій Гальченко.

Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» каже, що реклама належить підприємцю Ігорю Голубовичу. Коментувати ситуацію на камеру чоловік відмовився.

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в області Геннадій Кожевніков каже, що за порушення правил розміщення реклами передбачений штраф у п’ятикратній сумі від виготовлення реклами.

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Теги: алкоголь, школа, реклама
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