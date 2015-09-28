У Луцьку рекламують алкоголь за 200 метрів від школи. ВІДЕО

Олексій Гальченко каже, що білборд встановлений з порушенням.



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У свою чергу адвокат Тарас Максимович запевняє, що це незаконно.



«Реклама алкогольних та тютюнових виробів повинна супроводжуватися такими текстами: «Куріння може викликати рак» чи «Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я», – розповів адвокат.



Від рекламного щита до входу в школу – 230 метрів.



Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» Олексій Гальченко каже, що це порушення.



«Попри те, що ми не можемо втручатися у зміст реклами, ми все одно реагуємо і співпрацюємо з Держпродспоживслужбою. Там близько школа №26, тому, я думаю, що ми приберемо цю рекламу», – каже Олексій Гальченко.



Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» каже, що реклама належить підприємцю Ігорю Голубовичу. Коментувати ситуацію на камеру чоловік відмовився.



Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в області Геннадій Кожевніков каже, що за порушення правил розміщення реклами передбачений штраф у п’ятикратній сумі від виготовлення реклами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одному з білбордів, що неподалік школи №26 розмістили рекламу алкоголю. Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама»каже, що білборд встановлений з порушенням.Про це повідомляє UA:Волинь У свою чергу адвокатзапевняє, що це незаконно.«Реклама алкогольних та тютюнових виробів повинна супроводжуватися такими текстами: «Куріння може викликати рак» чи «Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я», – розповів адвокат.Від рекламного щита до входу в школу – 230 метрів.Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» Олексій Гальченко каже, що це порушення.«Попри те, що ми не можемо втручатися у зміст реклами, ми все одно реагуємо і співпрацюємо з Держпродспоживслужбою. Там близько школа №26, тому, я думаю, що ми приберемо цю рекламу», – каже Олексій Гальченко.Заступник директора комунального підприємства «Луцькреклама» каже, що реклама належить підприємцю. Коментувати ситуацію на камеру чоловік відмовився.Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в областікаже, що за порушення правил розміщення реклами передбачений штраф у п’ятикратній сумі від виготовлення реклами.

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