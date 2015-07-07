На одного луцького двірника – гектар території





Про це він заявив у коментарі інтернет-виданню



«Зараз середній вік двірників всередньому – більше 60 років. З такою заробітною платою, яка зараз є в тарифі, люди не хочуть йти в двірники. Ті, що є, охоплюють дуже великі території. Шістдесятирічна жінка не може вчасно розчистити гектар, тому проблеми з цим, звісно, є», – сказав посадовець.



Юрій Крась також додав, що існують в місті й проблеми з технікою для прибирання.



«Але ми стараємося справлятися з проблемами за допомогою тих ресурсів, які нині в нас є», – пояснив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. иректор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась розповів, що в місті не вистачає двірників.Про це він заявив у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» «Зараз середній вік двірників всередньому – більше 60 років. З такою заробітною платою, яка зараз є в тарифі, люди не хочуть йти в двірники. Ті, що є, охоплюють дуже великі території. Шістдесятирічна жінка не може вчасно розчистити гектар, тому проблеми з цим, звісно, є», – сказав посадовець.Юрій Крась також додав, що існують в місті й проблеми з технікою для прибирання.«Але ми стараємося справлятися з проблемами за допомогою тих ресурсів, які нині в нас є», – пояснив він.

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