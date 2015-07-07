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На одного луцького двірника – гектар території

На одного луцького двірника – гектар території
иректор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась розповів, що в місті не вистачає двірників.

Про це він заявив у коментарі інтернет-виданню «Волинь24».

«Зараз середній вік двірників всередньому – більше 60 років. З такою заробітною платою, яка зараз є в тарифі, люди не хочуть йти в двірники. Ті, що є, охоплюють дуже великі території. Шістдесятирічна жінка не може вчасно розчистити гектар, тому проблеми з цим, звісно, є», – сказав посадовець.

Юрій Крась також додав, що існують в місті й проблеми з технікою для прибирання.

«Але ми стараємося справлятися з проблемами за допомогою тих ресурсів, які нині в нас є», – пояснив він.


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Теги: двірник, техніка, прибирання
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