Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
У столичному гуртожитку два водії маршрутного таксі розпивали алкогольні напої, після чого почалася бійка. Внаслідок чого один з чоловік загинув від отриманих травм.
У день трагедії чоловіки розпивали алкогольні напої – і під час застілля посварилися. Конфлікт переріс у бійку у загальному коридорі. Вгамувавшись за деякий час, учасники бійки лягли спати, а зранку один виявив іншого мертвим та втік з місця події, – розповіли у прес-службі ГУНП у Києві.
Смерть потерпілого настала внаслідок закритої травми живота.
Правоохоронці виявили підозрюваного блукаючим дворами міста. Ним виявився 31-річний уродженець Кіровоградської області.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Винному загрожує до 10 років позбавлення волі.
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У день трагедії чоловіки розпивали алкогольні напої – і під час застілля посварилися. Конфлікт переріс у бійку у загальному коридорі. Вгамувавшись за деякий час, учасники бійки лягли спати, а зранку один виявив іншого мертвим та втік з місця події, – розповіли у прес-службі ГУНП у Києві.
Смерть потерпілого настала внаслідок закритої травми живота.
Правоохоронці виявили підозрюваного блукаючим дворами міста. Ним виявився 31-річний уродженець Кіровоградської області.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Винному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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