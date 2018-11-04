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Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО

Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО
У столичному гуртожитку два водії маршрутного таксі розпивали алкогольні напої, після чого почалася бійка. Внаслідок чого один з чоловік загинув від отриманих травм.

У день трагедії чоловіки розпивали алкогольні напої – і під час застілля посварилися. Конфлікт переріс у бійку у загальному коридорі. Вгамувавшись за деякий час, учасники бійки лягли спати, а зранку один виявив іншого мертвим та втік з місця події, – розповіли у прес-службі ГУНП у Києві.

Смерть потерпілого настала внаслідок закритої травми живота.

Правоохоронці виявили підозрюваного блукаючим дворами міста. Ним виявився 31-річний уродженець Кіровоградської області.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Винному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО
Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО
Вбив і ліг спати: у Києві водій маршрутки побив до смерті колегу. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: бійка, поліція, смерть, водій, маршрутка
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