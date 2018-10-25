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У селі на Волині обікрали храм УПЦ МП

У селі на Волині обікрали храм УПЦ МП
У селі Семки Маневицького району обікрали церкву Волинської єпархії УПЦ.

Про це повідомили у прес-службі єпархії.

Зазначають, що крадіжка сталась 24 січня.

Крадіжку виявили у Свято-Михайлівському храмі села Семки Маневицького району.

Про злочин стало відомо від настоятеля протоієрея Миколая Новосада, котрий також служить у селі Розничі.

Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники викрали ікону з храму села Старосілля.

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Теги: церква, крадіжка, злочин, Волинь
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Коментарі 2
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Що до СЦУ не захотіли?
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це єбіфанці розвжаються.
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