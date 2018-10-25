У селі на Волині обікрали храм УПЦ МП





Про це повідомили у



Зазначають, що крадіжка сталась 24 січня.



Крадіжку виявили у Свято-Михайлівському храмі села Семки Маневицького району.



Про злочин стало відомо від настоятеля протоієрея Миколая Новосада, котрий також служить у селі Розничі.



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