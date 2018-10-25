У селі на Волині обікрали храм УПЦ МП
Сьогодні, 08:46
У селі Семки Маневицького району обікрали церкву Волинської єпархії УПЦ.
Про це повідомили у прес-службі єпархії.
Зазначають, що крадіжка сталась 24 січня.
Крадіжку виявили у Свято-Михайлівському храмі села Семки Маневицького району.
Про злочин стало відомо від настоятеля протоієрея Миколая Новосада, котрий також служить у селі Розничі.
Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники викрали ікону з храму села Старосілля.
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Про це повідомили у прес-службі єпархії.
Зазначають, що крадіжка сталась 24 січня.
Крадіжку виявили у Свято-Михайлівському храмі села Семки Маневицького району.
Про злочин стало відомо від настоятеля протоієрея Миколая Новосада, котрий також служить у селі Розничі.
Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники викрали ікону з храму села Старосілля.
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Коментарі 2
Що до СЦУ не захотіли?
це єбіфанці розвжаються.
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