Курс валют у Луцьку на 25 січня





Євро при купівлі становить - 31.270, при продажу - 31.890.



Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.431.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.988, продаж - 7.515.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.633, а продаж - 27.979.Євро при купівлі становить - 31.270, при продажу - 31.890.Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.431.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.988, продаж - 7.515.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію