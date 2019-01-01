Тетянин день: прикмети і традиції свята

Тетяни Римської.



Раніше, на Тетяни студенти відзначали День студента. 25 січня було гучним і веселим святом для молоді, - пише



Іменини сьогодні святкують: Тетяна.



Народні прикмети на 25 січня



– Зійде рано сонце – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.



– Сніг на Тетянин день обіцяє дощове і сире літо.



– Морозна і ясна погода – до гарного врожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.



– Зоряне небо – до ранньої весни.



Що можна робити 25 січня



1. Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.



Що не можна робити 25 січня



1. На Тетянин день категорично заборонені сварки в сім'ї.



2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.



3. На день святої великомучениці Тетяни не можна відмовляти нужденним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 січня 2019 року вшановують пам'ять великомучениціРаніше, на Тетяни студенти відзначали День студента. 25 січня було гучним і веселим святом для молоді, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Тетяна.Народні прикмети на 25 січня– Зійде рано сонце – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.– Сніг на Тетянин день обіцяє дощове і сире літо.– Морозна і ясна погода – до гарного врожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.– Зоряне небо – до ранньої весни.1. Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.1. На Тетянин день категорично заборонені сварки в сім'ї.2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.3. На день святої великомучениці Тетяни не можна відмовляти нужденним.

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