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Тетянин день: прикмети і традиції свята

Тетянин день: прикмети і традиції свята
25 січня 2019 року вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської.

Раніше, на Тетяни студенти відзначали День студента. 25 січня було гучним і веселим святом для молоді, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Тетяна.

Народні прикмети на 25 січня

– Зійде рано сонце – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.

– Сніг на Тетянин день обіцяє дощове і сире літо.

– Морозна і ясна погода – до гарного врожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.

– Зоряне небо – до ранньої весни.

Що можна робити 25 січня

1. Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.

Що не можна робити 25 січня

1. На Тетянин день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

3. На день святої великомучениці Тетяни не можна відмовляти нужденним.

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Теги: свято, Тетянин день
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