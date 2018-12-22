Чоловік хотів вивезти через «Ягодин» більше дев'яти кілограмів бурштину

На пункті пропуску «Ягодин» затримали автомобіль, у якому водій перевозив бурштин.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Водій Volkswagen Transporter, мешканець прикордоння, намагався таємно вивезти у Польщу 9,26 кг необробленого каміння жовто-коричневого кольору різних розмірів. Воно було засипане у насос кондиціонера, поперечину форкопа, у задні частини лонжеронів транспортного засобу. Їх виявили під час повного митного огляду із застосуванням технічних засобів.За приховування від митного контролю із застосуванням спеціально виготовлених тайників передбачена відповідальність за ст.. 483 Митного Кодексу України. Згідно її положень, товар та автомобіль вартістю понад 200 тисяч гривень у порушника вилучили на склад митниці. Вони підлягають конфіскації за рішенням суду.Каміння передадуть на експертизу. Чоловіку доведеться заплатити штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.