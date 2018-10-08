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На Волині природоохоронці врятували лебедя. ВІДЕО

На Волині природоохоронці врятували лебедя. ВІДЕО
Під час патрулювання території працівники національного парку «Прип’ять-Стохід» натрапили на лебедя, який заплутався в браконьєрських сітках.

Не гаючись, природоохоронці визволили птаха з пастки, а відеозапис пригоди виклали у Facebook, - пише Район.Любешів.

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Теги: лебідь, порятунок
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