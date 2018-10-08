На Волині природоохоронці врятували лебедя. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
Під час патрулювання території працівники національного парку «Прип’ять-Стохід» натрапили на лебедя, який заплутався в браконьєрських сітках.
Не гаючись, природоохоронці визволили птаха з пастки, а відеозапис пригоди виклали у Facebook, - пише Район.Любешів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинян закликають допомагати лебедям, які залишились зимувати на озерах
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Не гаючись, природоохоронці визволили птаха з пастки, а відеозапис пригоди виклали у Facebook, - пише Район.Любешів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинян закликають допомагати лебедям, які залишились зимувати на озерах
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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