У Луцьку муніципали карали автохамів. ФОТО

У Луцьку муніципали склали адміністративні протоколи на порушників правил паркування.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Під час патрулювання містом інспектори відділів «Група швидкого реагування» та контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради помітили, що на вулицях Кравчука, Потапова, Євгена Сверстюка, Степана Бандери, Єршова та Стрілецькій стояли припарковані автомобілі, які знаходилися на тротуарах та пішохідних доріжках, що суперечить п.п. 2.5.5.1.7. «Правил благоустрою міста Луцька» та перешкоджають руху пішоходів.На усіх водіїв цих машин інспектори склали адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.«Шановні лучани та гості нашого міста! Якщо Ви помітили автомобілі, які припарковані з порушеннями у дворах, на зелених зонах чи дитячих майданчиках, у парках чи скверах, просимо повідомити у департамент муніципальної варти Луцької міської ради за телефоном «гарячої» лінії відділу «Група швидкого реагування» 067-0000-679.п.п. 2.5.5.1.7.: на об’єктах благоустрою міста Луцька заборонено заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах (луги, галявини тощо) міста та паркувати на них транспортні засоби», – пишуть муніципали.