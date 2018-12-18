У Луцьку виявили незаконну рекламу
Сьогодні, 10:20
У Луцьку муніципали «воюють» із незаконною рекламою.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Цього разу її розмістили на бетонній конструкції на вулиці Карбишева, 2. Відтак, на власника банера інспектор відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склав адмінпротокол та зобов’язав прибрати незаконну рекламу.
Тим часом інший незаконний інформаційний банер, який був розтягнутий на вулиці Винниченка, вже знятий.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Цього разу її розмістили на бетонній конструкції на вулиці Карбишева, 2. Відтак, на власника банера інспектор відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склав адмінпротокол та зобов’язав прибрати незаконну рекламу.
Тим часом інший незаконний інформаційний банер, який був розтягнутий на вулиці Винниченка, вже знятий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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