У Луцьку виявили незаконну рекламу





Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Цього разу її розмістили на бетонній конструкції на вулиці Карбишева, 2. Відтак, на власника банера інспектор відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склав адмінпротокол та зобов’язав прибрати незаконну рекламу.



Тим часом інший незаконний інформаційний банер, який був розтягнутий на вулиці Винниченка, вже знятий.

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