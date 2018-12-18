вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку виявили незаконну рекламу

У Луцьку виявили незаконну рекламу
У Луцьку муніципали «воюють» із незаконною рекламою.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Цього разу її розмістили на бетонній конструкції на вулиці Карбишева, 2. Відтак, на власника банера інспектор відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склав адмінпротокол та зобов’язав прибрати незаконну рекламу.

Тим часом інший незаконний інформаційний банер, який був розтягнутий на вулиці Винниченка, вже знятий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реклама, банер, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 25 атовців отримали житло на умовах співфінансування у 2018 році
Сьогодні, 10:34
Судитимуть двох волинян, які з Польщі в Україну возили психотропи
Сьогодні, 10:23
У Луцьку виявили незаконну рекламу
Сьогодні, 10:20
Обеліск на луцькому меморіалі хочуть знести
Сьогодні, 10:16
У Луцьку за грантові гроші відремонтують дорогу на Рівненській
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Луцьку знесуть два величезні рекламні щити У Луцьку знесуть два величезні рекламні щити
23 січень, 11:08
Продаж наркотиків через інтернет у Луцьку організовують люди з інших міст Продаж наркотиків через інтернет у Луцьку організовують люди з інших міст
09 січень, 12:30
У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики У Луцьку в спальному районі на будинку рекламують наркотики
08 січень, 16:25
У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами
18 грудень, 2018, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани хочуть перенести День міста
Сьогодні, 11:29
 0
У Києві горів ресторан
Сьогодні, 11:28
 0
У Луцьку особливі діти з посадовцями вчилися кататися на роликах. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
За минулий рік на Волині рибний патруль викрив майже сотню порушень
Сьогодні, 11:18
 0
Рейтинг Порошенка виріс, – соціологи
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8