У Луцьку за грантові гроші відремонтують дорогу на Рівненській
Сьогодні, 10:10
У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна відремонтують дорогу на Рівненській.
Про це йшлося у п’ятницю, 25 січня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що потрібно ввести у штат двох працівників на неповних робочий день через реалізацію проекту «Покращення дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька». Вони працюватимуть 15 місяців. Тож пропонують затвердити чисельність апарату міської ради та виконавчих органів у кількості 626 штатних одиниць.
Так, Луцьк отримає 695 тисяч євро грантових коштів, які скерують на ремонт дороги і тротуарів на Рівненській, встановлення світлофорних об’єктів та модернізацію освітлення на Рівненській і Конякіна. Якщо кошти надійдуть вчасно, реалізовувати задумане розпочнуть 1 березня. Проект рішення розглянуть під час сесії міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 25 січня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець розповіла, що потрібно ввести у штат двох працівників на неповних робочий день через реалізацію проекту «Покращення дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька». Вони працюватимуть 15 місяців. Тож пропонують затвердити чисельність апарату міської ради та виконавчих органів у кількості 626 штатних одиниць.
Так, Луцьк отримає 695 тисяч євро грантових коштів, які скерують на ремонт дороги і тротуарів на Рівненській, встановлення світлофорних об’єктів та модернізацію освітлення на Рівненській і Конякіна. Якщо кошти надійдуть вчасно, реалізовувати задумане розпочнуть 1 березня. Проект рішення розглянуть під час сесії міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку виявили незаконну рекламу
Сьогодні, 10:20
Обеліск на луцькому меморіалі хочуть знести
Сьогодні, 10:16
У Луцьку за грантові гроші відремонтують дорогу на Рівненській
Сьогодні, 10:10
У Луцьку муніципали карали автохамів. ФОТО
Сьогодні, 09:56
На Волині природоохоронці врятували лебедя. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
Медіа