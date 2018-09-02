У Луцьку за грантові гроші відремонтують дорогу на Рівненській

У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна відремонтують дорогу на Рівненській.Про це йшлося у п’ятницю, 25 січня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльностірозповіла, що потрібно ввести у штат двох працівників на неповних робочий день через реалізацію проекту «Покращення дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька». Вони працюватимуть 15 місяців. Тож пропонують затвердити чисельність апарату міської ради та виконавчих органів у кількості 626 штатних одиниць.Так, Луцьк отримає 695 тисяч євро грантових коштів, які скерують на ремонт дороги і тротуарів на Рівненській, встановлення світлофорних об’єктів та модернізацію освітлення на Рівненській і Конякіна. Якщо кошти надійдуть вчасно, реалізовувати задумане розпочнуть 1 березня. Проект рішення розглянуть під час сесії міської ради.