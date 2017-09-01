Судитимуть двох волинян, які з Польщі в Україну возили психотропи

На Рівненщині судитимуть чоловіків, які займалися контрабандним ввезенням та збутом на території України великих партій психотропних речовин. Серед учасників наркоугруповання – двоє волинян.Крім того організатор злочинної групи відповідатиме ще й за незаконне зберігання зброї та бойових припасів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК), - інформує прокуратура Рівненської області.Встановлено, що злочинну групу у вересні 2018 року створив та очолив з метою отримання незаконних доходів на постійній основі 41-річний житель Черкаської області, до складу якої залучив ще 2 учасників – жителів Волині.Спільники налагодили канал систематичного незаконного переправлення з-за кордону прекурсорів, обіг яких в Україні обмежено. У злочинній схемі було розподілено чітку роль кожного учасника угруповання.Останні згідно із розподілом функцій незаконно купляли медичні пігулки із вмістом псевдоефедрину на території Республіки Польща, переправляли їх в Україну поза митним контролем, зберігали з метою збуту, підшуковували потенційних покупців, а також вживали заходи маскування протиправних операцій.Працівниками органів безпеки діяльність організованої злочинної групи була ліквідована, а її учасники – затримані у березні 2018 року під час переправлення ними автомобілем через митний пост «Ягодин» Волинської митниці в нашу країну майже 34 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок, які останні приховали серед особистих речей.Всього ж за увесь період протиправної діяльності організованої злочинної групи її учасники перемістили з-за кордону майже 200 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок загальною вартістю близько 2 млн гривень.На даний час організатор злочинної групи утримується під вартою, стосовно інших двох спільників судом застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський, який визначить покарання для обвинувачених.