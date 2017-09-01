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Судитимуть двох волинян, які з Польщі в Україну возили психотропи

Судитимуть двох волинян, які з Польщі в Україну возили психотропи
На Рівненщині судитимуть чоловіків, які займалися контрабандним ввезенням та збутом на території України великих партій психотропних речовин. Серед учасників наркоугруповання – двоє волинян.

Крім того організатор злочинної групи відповідатиме ще й за незаконне зберігання зброї та бойових припасів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК), - інформує прокуратура Рівненської області.

Встановлено, що злочинну групу у вересні 2018 року створив та очолив з метою отримання незаконних доходів на постійній основі 41-річний житель Черкаської області, до складу якої залучив ще 2 учасників – жителів Волині.

Спільники налагодили канал систематичного незаконного переправлення з-за кордону прекурсорів, обіг яких в Україні обмежено. У злочинній схемі було розподілено чітку роль кожного учасника угруповання.

Останні згідно із розподілом функцій незаконно купляли медичні пігулки із вмістом псевдоефедрину на території Республіки Польща, переправляли їх в Україну поза митним контролем, зберігали з метою збуту, підшуковували потенційних покупців, а також вживали заходи маскування протиправних операцій.

Працівниками органів безпеки діяльність організованої злочинної групи була ліквідована, а її учасники – затримані у березні 2018 року під час переправлення ними автомобілем через митний пост «Ягодин» Волинської митниці в нашу країну майже 34 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок, які останні приховали серед особистих речей.

Всього ж за увесь період протиправної діяльності організованої злочинної групи її учасники перемістили з-за кордону майже 200 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок загальною вартістю близько 2 млн гривень.

На даний час організатор злочинної групи утримується під вартою, стосовно інших двох спільників судом застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський, який визначить покарання для обвинувачених.


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Теги: психотропи, суд, волиняни
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