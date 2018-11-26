На Волині 25 атовців отримали житло на умовах співфінансування у 2018 році

У 2018 році програмою забезпечення житлом на умовах співфінансування скористалося 25 учасників бойових дій.Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, хорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.Директор департаменту соціальної політики Луцької міської радизауважила, що програмою співфінансування мають право користуватися учасники бойових дій, інваліди війни, які були призванні на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також члени сімей загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців.Минулого року квартирами забезпечили 25 осіб. Таку ж кількість квартир на умовах співфінансування придбали і у 2017 році.Наразі у черзі за отриманням квартир є ще 155 осіб. Вікторія Майборода зауважила, що у 2019 році програма також буде діяти. Наразі у бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень, проте сума протягом року може переглядатися та доповнюватися.«По коштах у 2018 році ми використали більше на 1,5 мільйона, ніж у 2017. Забезпечити всіх досі не вдалося. Цього року на програму виділили 5 мільйонів, але протягом року переглядається. Програма виконується і всіх, хто має право бути забезпечений житлом, ми забезпечимо», – розповіла Вікторія Майборода.