На Волині 25 атовців отримали житло на умовах співфінансування у 2018 році
Сьогодні, 10:34
У 2018 році програмою забезпечення житлом на умовах співфінансування скористалося 25 учасників бойових дій.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, хорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.
Директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода зауважила, що програмою співфінансування мають право користуватися учасники бойових дій, інваліди війни, які були призванні на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також члени сімей загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців.
Минулого року квартирами забезпечили 25 осіб. Таку ж кількість квартир на умовах співфінансування придбали і у 2017 році.
Наразі у черзі за отриманням квартир є ще 155 осіб. Вікторія Майборода зауважила, що у 2019 році програма також буде діяти. Наразі у бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень, проте сума протягом року може переглядатися та доповнюватися.
«По коштах у 2018 році ми використали більше на 1,5 мільйона, ніж у 2017. Забезпечити всіх досі не вдалося. Цього року на програму виділили 5 мільйонів, але протягом року переглядається. Програма виконується і всіх, хто має право бути забезпечений житлом, ми забезпечимо», – розповіла Вікторія Майборода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, хорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.
Директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода зауважила, що програмою співфінансування мають право користуватися учасники бойових дій, інваліди війни, які були призванні на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також члени сімей загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців.
Минулого року квартирами забезпечили 25 осіб. Таку ж кількість квартир на умовах співфінансування придбали і у 2017 році.
Наразі у черзі за отриманням квартир є ще 155 осіб. Вікторія Майборода зауважила, що у 2019 році програма також буде діяти. Наразі у бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень, проте сума протягом року може переглядатися та доповнюватися.
«По коштах у 2018 році ми використали більше на 1,5 мільйона, ніж у 2017. Забезпечити всіх досі не вдалося. Цього року на програму виділили 5 мільйонів, але протягом року переглядається. Програма виконується і всіх, хто має право бути забезпечений житлом, ми забезпечимо», – розповіла Вікторія Майборода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами
Сьогодні, 10:58
На Волині легковик збив велосипедистку: жінка загинула
Сьогодні, 10:34
На Волині 25 атовців отримали житло на умовах співфінансування у 2018 році
Сьогодні, 10:34
Медіа