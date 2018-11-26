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На Волині 25 атовців отримали житло на умовах співфінансування у 2018 році

На Волині 25 атовців отримали житло на умовах співфінансування у 2018 році
У 2018 році програмою забезпечення житлом на умовах співфінансування скористалося 25 учасників бойових дій.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, хорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у п’ятницю, 25 січня.

Директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода зауважила, що програмою співфінансування мають право користуватися учасники бойових дій, інваліди війни, які були призванні на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також члени сімей загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців.

Минулого року квартирами забезпечили 25 осіб. Таку ж кількість квартир на умовах співфінансування придбали і у 2017 році.

Наразі у черзі за отриманням квартир є ще 155 осіб. Вікторія Майборода зауважила, що у 2019 році програма також буде діяти. Наразі у бюджеті передбачили 5 мільйонів гривень, проте сума протягом року може переглядатися та доповнюватися.

«По коштах у 2018 році ми використали більше на 1,5 мільйона, ніж у 2017. Забезпечити всіх досі не вдалося. Цього року на програму виділили 5 мільйонів, але протягом року переглядається. Програма виконується і всіх, хто має право бути забезпечений житлом, ми забезпечимо», – розповіла Вікторія Майборода.

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Теги: житло, атовці
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