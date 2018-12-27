На Волині легковик збив велосипедистку: жінка загинула
Сьогодні, 10:34
У Камені-Каширському водій легковика Mercedes збив 62-річну місцеву жительку, яка рухалась на велосипеді.
Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі поліції Волині.
Повідомлення про ДТП надійшло у поліцію в п'ятницю, 25 січня близько 3 години ночі. Відомо, що водій Mercedes збив 62-річну жительку Каменя-Каширського.
Водія затримали на місці аварії. Усі обставини ДТП з’ясовуються.
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Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі поліції Волині.
Повідомлення про ДТП надійшло у поліцію в п'ятницю, 25 січня близько 3 години ночі. Відомо, що водій Mercedes збив 62-річну жительку Каменя-Каширського.
Водія затримали на місці аварії. Усі обставини ДТП з’ясовуються.
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