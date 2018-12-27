На Волині легковик збив велосипедистку: жінка загинула





Про це



Повідомлення про ДТП надійшло у поліцію в п'ятницю, 25 січня близько 3 години ночі. Відомо, що водій Mercedes збив 62-річну жительку Каменя-Каширського.



Водія затримали на місці аварії. Усі обставини ДТП з’ясовуються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському водій легковика Mercedes збив 62-річну місцеву жительку, яка рухалась на велосипеді.Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі поліції Волині.Повідомлення про ДТП надійшло у поліцію в п'ятницю, 25 січня близько 3 години ночі. Відомо, що водій Mercedes збив 62-річну жительку Каменя-Каширського.Водія затримали на місці аварії. Усі обставини ДТП з’ясовуються.

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