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Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами

Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами
У Луцьку патрульні виявили автомобіль, документи якого були відсутні у базі Національної поліції.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Ввечері 24 січня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль BMW 730 за порушення Правил дорожнього руху по вул. Чернишевського

Під час перевірки документів у інспекторів виникла підозра щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб.

При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції виявили, що такого документа немає.

Встановили, що за номерним знаком, який є на автомобілі – зареєстрований автомобіль BMW 730 – сірого кольору, в дійсності – білий.

Надалі для з’ясування на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.
Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами
Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами

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Теги: поліція, Луцьк, автомобіль, документи
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