Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами
Сьогодні, 10:58
У Луцьку патрульні виявили автомобіль, документи якого були відсутні у базі Національної поліції.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Ввечері 24 січня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль BMW 730 за порушення Правил дорожнього руху по вул. Чернишевського
Під час перевірки документів у інспекторів виникла підозра щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб.
При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції виявили, що такого документа немає.
Встановили, що за номерним знаком, який є на автомобілі – зареєстрований автомобіль BMW 730 – сірого кольору, в дійсності – білий.
Надалі для з’ясування на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Ввечері 24 січня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль BMW 730 за порушення Правил дорожнього руху по вул. Чернишевського
Під час перевірки документів у інспекторів виникла підозра щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб.
При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції виявили, що такого документа немає.
Встановили, що за номерним знаком, який є на автомобілі – зареєстрований автомобіль BMW 730 – сірого кольору, в дійсності – білий.
Надалі для з’ясування на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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