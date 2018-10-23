Луцькі патрульні виявили автомобіль з підробленими документами

У Луцьку патрульні виявили автомобіль, документи якого були відсутні у базі Національної поліції.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Ввечері 24 січня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль BMW 730 за порушення Правил дорожнього руху по вул. ЧернишевськогоПід час перевірки документів у інспекторів виникла підозра щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб.При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції виявили, що такого документа немає.Встановили, що за номерним знаком, який є на автомобілі – зареєстрований автомобіль BMW 730 – сірого кольору, в дійсності – білий.Надалі для з’ясування на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП.