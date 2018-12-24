У Києві горів ресторан





Рятувальникам довелося гасити заклад під назвою "Тіке" на вулиці Петра Сагайдачного, 31, коли працівники ресторану не змогли самостійно ліквідувати загоряння, - пишуть Факти.



Пожежники повідомили, що вогонь перекинувся з другого поверху на дах, через що існувала загроза загоряння сусідніх будівель.



Також небезпеки ситуації додавало те, що в приміщеннях ресторану знаходилося 6 балонів із газом.



О 00.07 25 січня пожежу на площі 100 кв. м. було ліквідовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві ввечері 24 січня через проблеми з проводкою сталася пожежа в столичному ресторані.Рятувальникам довелося гасити заклад під назвою "Тіке" на вулиці Петра Сагайдачного, 31, коли працівники ресторану не змогли самостійно ліквідувати загоряння, - пишуть Факти.Пожежники повідомили, що вогонь перекинувся з другого поверху на дах, через що існувала загроза загоряння сусідніх будівель.Також небезпеки ситуації додавало те, що в приміщеннях ресторану знаходилося 6 балонів із газом.О 00.07 25 січня пожежу на площі 100 кв. м. було ліквідовано.

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