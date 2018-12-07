Погода на вихідні: синоптики радять готуватись до негоди





Про це розповіли в ефірі



Зазначається, що найбільших опадів варто чекати жителям Заходу, Півночі та Центру.



"Однак, потрібно добряче підготувати гардероб. У західних та північних областях обіцяють до 7 градусів морозу. А жителям Півдня та Сходу краще прихопити парасолі. Там прогнозують дощі, а термометри покажуть 2- 4 градуси із позначкою плюс", - розповіли у студії.



У суботу та неділю на Заході, Півночі та Центрі буде -1 -7 морозу, очікується сніг. На Півдні та Сході +2 +4, а заміcть снігу буде дощ.



Нагадаємо, 25 січня, у західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, вночі місцями і у східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних українців очікує справжня зимова погода. В суботу та неділю метеорологи обіцяють снігопади.Про це розповіли в ефірі "Сніданку 1+1" Зазначається, що найбільших опадів варто чекати жителям Заходу, Півночі та Центру."Однак, потрібно добряче підготувати гардероб. У західних та північних областях обіцяють до 7 градусів морозу. А жителям Півдня та Сходу краще прихопити парасолі. Там прогнозують дощі, а термометри покажуть 2- 4 градуси із позначкою плюс", - розповіли у студії.У суботу та неділю на Заході, Півночі та Центрі буде -1 -7 морозу, очікується сніг. На Півдні та Сході +2 +4, а заміcть снігу буде дощ.Нагадаємо, 25 січня, у західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, вночі місцями і у східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

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