Погода на вихідні: синоптики радять готуватись до негоди
Сьогодні, 11:52
На вихідних українців очікує справжня зимова погода. В суботу та неділю метеорологи обіцяють снігопади.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку 1+1".
Зазначається, що найбільших опадів варто чекати жителям Заходу, Півночі та Центру.
"Однак, потрібно добряче підготувати гардероб. У західних та північних областях обіцяють до 7 градусів морозу. А жителям Півдня та Сходу краще прихопити парасолі. Там прогнозують дощі, а термометри покажуть 2- 4 градуси із позначкою плюс", - розповіли у студії.
У суботу та неділю на Заході, Півночі та Центрі буде -1 -7 морозу, очікується сніг. На Півдні та Сході +2 +4, а заміcть снігу буде дощ.
Нагадаємо, 25 січня, у західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, вночі місцями і у східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.
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Про це розповіли в ефірі "Сніданку 1+1".
Зазначається, що найбільших опадів варто чекати жителям Заходу, Півночі та Центру.
"Однак, потрібно добряче підготувати гардероб. У західних та північних областях обіцяють до 7 градусів морозу. А жителям Півдня та Сходу краще прихопити парасолі. Там прогнозують дощі, а термометри покажуть 2- 4 градуси із позначкою плюс", - розповіли у студії.
У суботу та неділю на Заході, Півночі та Центрі буде -1 -7 морозу, очікується сніг. На Півдні та Сході +2 +4, а заміcть снігу буде дощ.
Нагадаємо, 25 січня, у західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, вночі місцями і у східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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