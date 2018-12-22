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На ювілей до Філарета їздив владика Михаїл

На ювілей до Філарета їздив владика Михаїл
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у святковій літургії з нагоди 90-річчя почесного патріарха Православної Церкви України Філарета.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Урочистості відбулися у київському кафедральному соборі Рівноапостольного князя Володимира.

Напередодні ювілею Президент Петро Порошенко вручив владиці Філаретові найвищу державну нагороду – орден Держави та звання героя України.

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Теги: Філарет, Михаїл, День народження
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