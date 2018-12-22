На ювілей до Філарета їздив владика Михаїл
Сьогодні, 11:57
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у святковій літургії з нагоди 90-річчя почесного патріарха Православної Церкви України Філарета.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Урочистості відбулися у київському кафедральному соборі Рівноапостольного князя Володимира.
Напередодні ювілею Президент Петро Порошенко вручив владиці Філаретові найвищу державну нагороду – орден Держави та звання героя України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Патріарху Філарету виповнилося 90 років
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Урочистості відбулися у київському кафедральному соборі Рівноапостольного князя Володимира.
Напередодні ювілею Президент Петро Порошенко вручив владиці Філаретові найвищу державну нагороду – орден Держави та звання героя України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Патріарху Філарету виповнилося 90 років
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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