На ювілей до Філарета їздив владика Михаїл





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



Урочистості відбулися у київському кафедральному соборі Рівноапостольного князя Володимира.



Напередодні ювілею Президент Петро Порошенко вручив владиці Філаретові найвищу державну нагороду – орден Держави та звання героя України.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у святковій літургії з нагоди 90-річчя почесного патріарха Православної Церкви України Філарета.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Урочистості відбулися у київському кафедральному соборі Рівноапостольного князя Володимира.Напередодні ювілею Президент Петро Порошенко вручив владиці Філаретові найвищу державну нагороду – орден Держави та звання героя України.

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