Скандал з судом до «Антитіл»: лучанин хотів запатентувати тональність і в Росії





У коментарі журналістам



Саме тоді луцький підприємець Сергій Лапковський



"В якийсь час у світовій музиці виникло таке поняття, як "рівномірно темперований стрій" – це, власне, коли виник музичний інструмент фортепіано у його класичному вигляді і виникло 24 тональності. І ось, що, нібито, запатентував персонаж Лапковський. Наприклад, візьмемо тональність "ля-мажор" – Лапковський запатентував корисну модель, яка у тональності ля-мажор грає у 116 темпі. І якимось чином кілька пісень гурту "Антитіла", звичайно випадково, потрапили у цю тональність і темп, і Лапковський подав на нас позов", - прокоментував Тарас.



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За словами музиканта, у ці темпи і тональності може потрапити будь-хто, оскільки такі речі спеціально не підбираються. Тополя називає це "органічним процесом створення музики".



"В світі реєстрація такого патенту була б неможлива. Але в Україні є таке ноу-хау, як "корисна модель" – це нібито патент, який ти можеш зареєструвати і вимагати компенсації за нібито якийсь винахід. Якби ми погодились йти з ним на угоду та заплатити, щоб він просто відчепився, це б відкрило "чорну діру", бо під цю тональність потрапляє дуже багато пісень інших артистів. Тому для нас тепер принципово відстояти свою позицію в суді і добитися скасування цього патенту", - заявив лідер гурту "Антитіла".



У відповідь колектив подав заяву до правоохоронних органів, було відкрито кримінальне провадження. Тарас Тополя зауважив, що у цій ситуації "є всі ознаки спроб шахрайського збагачення на гурті "Антитіла".



"Ми подали зустрічний позов на анулювання цього патенту на "корисну модель". Лапковський намагався і в Росії запатентувати цю тональність, але там йому у патенті відмовили", - додав Тополя.



Своєю чергою, директор гурту "Антитіла" Сергій Вусик розповів, що у них готові експертні висновки.



"До нас приєдналися музиканти гурту "Океан Ельзи", до нас приєднався саундпродюсер, композитор Віталій Телезін, педагогічний склад Жмеринської музичної школи, професори з інституту Глієра. Вони взагалі були шоковані тим, що є предметом судового розгляду", - додав Вусик.



За словами продюсера гурту, наприкінці 2017-го чи на початку 2018-го року до "Антитіл" прийшла претензія, що нібито "гурт у трьох своїх піснях порушив чийсь патент і має сплатити десь по 10 тисяч доларів за кожну з них".



Нагадаємо, що перше судове засідання у справі проти гурту "Антитіла" мало відбутися у середу, 23 січня. Однак,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тарас Тополя детально розповів, через що колектив потрапив у скандал.У коментарі журналістам ТСН Тополя пояснив, що претензії до гурту тривають від 2017 року.Саме тоді луцький підприємець висунув претензію колективу, що нібито вони під час створення своїх композицій використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції". Тополя розтлумачив, що це означає."В якийсь час у світовій музиці виникло таке поняття, як "рівномірно темперований стрій" – це, власне, коли виник музичний інструмент фортепіано у його класичному вигляді і виникло 24 тональності. І ось, що, нібито, запатентував персонаж Лапковський. Наприклад, візьмемо тональність "ля-мажор" – Лапковський запатентував корисну модель, яка у тональності ля-мажор грає у 116 темпі. І якимось чином кілька пісень гурту "Антитіла", звичайно випадково, потрапили у цю тональність і темп, і Лапковський подав на нас позов", - прокоментував Тарас.За словами музиканта, у ці темпи і тональності може потрапити будь-хто, оскільки такі речі спеціально не підбираються. Тополя називає це "органічним процесом створення музики"."В світі реєстрація такого патенту була б неможлива. Але в Україні є таке ноу-хау, як "корисна модель" – це нібито патент, який ти можеш зареєструвати і вимагати компенсації за нібито якийсь винахід. Якби ми погодились йти з ним на угоду та заплатити, щоб він просто відчепився, це б відкрило "чорну діру", бо під цю тональність потрапляє дуже багато пісень інших артистів. Тому для нас тепер принципово відстояти свою позицію в суді і добитися скасування цього патенту", - заявив лідер гурту "Антитіла".У відповідь колектив подав заяву до правоохоронних органів, було відкрито кримінальне провадження. Тарас Тополя зауважив, що у цій ситуації "є всі ознаки спроб шахрайського збагачення на гурті "Антитіла"."Ми подали зустрічний позов на анулювання цього патенту на "корисну модель". Лапковський намагався і в Росії запатентувати цю тональність, але там йому у патенті відмовили", - додав Тополя.Своєю чергою, директор гурту "Антитіла"розповів, що у них готові експертні висновки."До нас приєдналися музиканти гурту "Океан Ельзи", до нас приєднався саундпродюсер, композитор Віталій Телезін, педагогічний склад Жмеринської музичної школи, професори з інституту Глієра. Вони взагалі були шоковані тим, що є предметом судового розгляду", - додав Вусик.За словами продюсера гурту, наприкінці 2017-го чи на початку 2018-го року до "Антитіл" прийшла претензія, що нібито "гурт у трьох своїх піснях порушив чийсь патент і має сплатити десь по 10 тисяч доларів за кожну з них".Нагадаємо, що перше судове засідання у справі проти гурту "Антитіла" мало відбутися у середу, 23 січня. Однак, ані позивач, ані його представники у Подільському районному суді не з'явилися.

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