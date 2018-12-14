Волинські нацгвардійці тепер патрулюватимуть з поліцейськими не тільки пішки

Цими вихідними на Волині нацгвардійці та патрульні виїдуть у перше спільне автопатрулювання.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.До цього правоохоронці спільно несли службу у піших патрулях.Керівництво Патрульної поліції Волині та командир військової частиниобговорили деталі таких патрулювань.Зокрема, йшлось про те, щоб підсилити патрульних поліцейських у так званий «час пік», наприкінці робочого дня, коли в місті дуже багато автомобілів, а взимку підвищений ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди.Також чимало роботи додається у вихідні дні, - зазначив очільник патрульнихЗі свого боку, Василь Гуртовський наголосив, що нацгвардійці готові долучатись до спільного несення служби, аби ще ефективніше дбати про безпеку в місті.