Волинські нацгвардійці тепер патрулюватимуть з поліцейськими не тільки пішки
Сьогодні, 12:44
Цими вихідними на Волині нацгвардійці та патрульні виїдуть у перше спільне автопатрулювання.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
До цього правоохоронці спільно несли службу у піших патрулях.
Керівництво Патрульної поліції Волині та командир військової частини Василь Гуртовський обговорили деталі таких патрулювань.
Зокрема, йшлось про те, щоб підсилити патрульних поліцейських у так званий «час пік», наприкінці робочого дня, коли в місті дуже багато автомобілів, а взимку підвищений ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди.
Також чимало роботи додається у вихідні дні, - зазначив очільник патрульних Олександр Вовченко.
Зі свого боку, Василь Гуртовський наголосив, що нацгвардійці готові долучатись до спільного несення служби, аби ще ефективніше дбати про безпеку в місті.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
До цього правоохоронці спільно несли службу у піших патрулях.
Керівництво Патрульної поліції Волині та командир військової частини Василь Гуртовський обговорили деталі таких патрулювань.
Зокрема, йшлось про те, щоб підсилити патрульних поліцейських у так званий «час пік», наприкінці робочого дня, коли в місті дуже багато автомобілів, а взимку підвищений ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди.
Також чимало роботи додається у вихідні дні, - зазначив очільник патрульних Олександр Вовченко.
Зі свого боку, Василь Гуртовський наголосив, що нацгвардійці готові долучатись до спільного несення служби, аби ще ефективніше дбати про безпеку в місті.
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