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Волинські нацгвардійці тепер патрулюватимуть з поліцейськими не тільки пішки

Волинські нацгвардійці тепер патрулюватимуть з поліцейськими не тільки пішки
Цими вихідними на Волині нацгвардійці та патрульні виїдуть у перше спільне автопатрулювання.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

До цього правоохоронці спільно несли службу у піших патрулях.

Керівництво Патрульної поліції Волині та командир військової частини Василь Гуртовський обговорили деталі таких патрулювань.

Зокрема, йшлось про те, щоб підсилити патрульних поліцейських у так званий «час пік», наприкінці робочого дня, коли в місті дуже багато автомобілів, а взимку підвищений ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди.

Також чимало роботи додається у вихідні дні, - зазначив очільник патрульних Олександр Вовченко.

Зі свого боку, Василь Гуртовський наголосив, що нацгвардійці готові долучатись до спільного несення служби, аби ще ефективніше дбати про безпеку в місті.

Волинські нацгвардійці тепер патрулюватимуть з поліцейськими не тільки пішки
Волинські нацгвардійці тепер патрулюватимуть з поліцейськими не тільки пішки

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Теги: поліція, патрульні, Нацгвардія
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