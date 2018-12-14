Загадкова історія загибелі дівчини на Житомирщині: подробиці трагедії

Ірина Дворецька.



Рідні переконані, що винен водій автобуса. Він висадив її посеред лісу одну. Причина – у дівчини не вистачило грошей, щоб заплатити за проїзд. Батько самостійно відшукав доньку тільки на третю добу. Вона провалилася у яму по пояс, чоловік так і знайшов її – мертву, з широко відкритими від переляку очима, - пише



Рідна тітка загиблої Надія Тіпчук розповіла, що Ірина мала їхати в Олевськ до мами. Жінка перебувала у лікарні з двостороннім запаленням легенів, ускладнення після грипу. І вранці 8 січня її хотіли відправити у Житомир в іншу лікарню, а донька повинна була її супроводжувати. На автобус вона сіла о 3:55 ранку.





"Ми знайшли свідка, жінку, яка їхала в тому автобусі. Як з'ясували, Ірина сідала на зупинці й одразу сказала водієві, що у неї тільки 5 гривень, а треба було 27 грн. І він все одно взяв її у салон. І всю дорогу клював, що, мовляв, якщо немає грошей, нема чого їздити. Водій проїхав 7 км від села, став на зупинці і сказав: "Виходь". Вона вийшла і залишилася там одна", – зазначила Надія.



На думку рідних, Ірина спочатку йшла по дорозі до найближчого села, а потім звернула в ліс.



"Мабуть, вона хотіла скоротити шлях, і тому пішла через ліс. А ліси у нас в Житомирській області дуже густі. Може, збилася зі шляху і провалилася у боброву яму. Вона виявилася глибокою, зверху земля прихвачена льодом, а внизу там порожнеча. Іра по пояс провалилася і вибратися не змогла. Батько її так і знайшов, вона була по пояс у ямі, з відкритими переляканими очима. Можливо, у неї був шок. Лікарі сказали, що померла вона від переохолодження", – з болем каже тітка Ірини.



Рідні написали заяву в поліцію. На їхню думку, водій винен у смерті дівчини.



"Він міг би одразу на зупинці сказати, що не візьме її без грошей. Але він дозволив їй сісти і ось так вчинив! Зараз вони кажуть, що Іра була напідпитку. Була різдвяна ніч, молодь гуляла, але Ірина не була п'яною. Вона рвалася до мами. У будь-якому випадку, він не мав права кидати її уночі в мороз одну на безлюдній зупинці", – підкреслила Надія Тіпчук.



Конфлікту не було?



У поліції Житомирської області кажуть, що інформацію перевіряють.



"Водій автобуса стверджує, що він дівчину не висаджував, вона вийшла сама на зупинці. Щодо нової інформації про те, що був конфлікт і саме водій висадив дівчину, зараз ми це перевіряємо", – сказала OBOZREVATEL спікер обласної поліції Алла Ващенко.



Голова сільради села Рудня-Хочинська Анатолій Хомутовський також стверджує, що конфлікту в автобусі не було.



"Там була місцева мешканка, вона сіла на другій зупинці в нашому селі, вона нічого не чула. Правда, сиділа ззаду. Судячи зі слідів, Ірина спочатку пішла назад, в село, а потім вирішила звернути в ліс. І заблукала, провалилася у цю яму", – пояснив нам Хомутовський.



Компанія-перевізник "РИМ-Богдан" також повідала свою версію того, що сталося. Там кажуть, що провели службову перевірку.



"Водій Желінський виконував рейс "Житомир - Копище". В селі Рудня-Хочинська в автобус зайшла дівчина років 20. За словами водія, вона виглядала ніби напідпитку, але водій не стверджує. Після відправлення контролер запитала: "Куди вам їхати?", дівчина відповіла: "До Олевська", – повідомляють в компанії.



За їх словами, контролер назвала ціну 24 гривні. Через півкілометра водій поцікавився: "Що з проїздом?", і дівчина стала шукати гроші і комусь телефонувати. Коли автобус доїхав до зупинки, там стояв легковий автомобіль з пасажирами. Один з них зайшов в автобус, а другий попросив відкрити багажник, щоб покласти речі.



"Водій вирушив відкривати багажник, а коли повернувся, дівчани в салоні не було. Дівчина вийшла з автобуса самостійно. Ніяких пропозицій від дівчини залишити в заставу оплати телефон не було", – запевняють у автоперевізника.



Також там уточнили, що раніше цей водій потрапляв в аварію: він на смерть збив велосипедистку. Правда, за повідомленням адміністрації автоперевізника, дівчина несподівано виїхала на зустрічну смугу. "Слідство не знайшло в діях водія ознак злочину", – повідомляє РИМ-Богдан.



Що загрожує водієві?



Адвокат Ростислав Кравець у розмові з OBOZREVATEL підкреслив: якщо провина водія все ж буде доведена правоохоронцями, то йому може загрожувати до 5 років в'язниці.



"Це називається залишення людини в небезпеці. За цією статтею передбачене покарання до 5 років", – заявив адвокат.



Також Кравець радить – якщо хтось опиниться у подібній ситуації, у жодному разі не покидайте автобус.



"Якщо хтось не платить, то водій повинен викликати поліцію. Ті складуть протокол і передадуть справу в суд. І вже суд буде стягувати оплату за проїзд", – підсумував адвокат.

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